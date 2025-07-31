Павловский автобусный завод представил новую модель CITYMAX 8
Автобус длиной 8,1 м вмещает 32 пассажира, включая 21 основное сидячее место и три мягких откидных кресла. Широкая двухстворчатая дверь без ступенек и накопительная площадка с местом для детской или инвалидной коляски обеспечивают удобство для маломобильных пассажиров.
CityMax 8 оснащён дизельным двигателем G 2.5 мощностью 150 л.с., соответствующим стандарту Евро-5, и 6-ступенчатой коробкой передач. Пневматическая задняя подвеска и дисковые тормоза на всех колёсах с антиблокировочной и антипробуксовочной системами повышают безопасность и комфорт.
Кузов изготовлен с использованием композитных материалов, устойчивых к коррозии, что увеличивает срок службы и снижает затраты на обслуживание.
Павловский автобусный завод (ПАЗ) запустит серийное производство низкопольного автобуса CityMax 8 в 2025 году, сообщили в пресс-службе компании.
https://wroom.r...7b-8093bcb4f052
https://quto.ru/news/pavlovskii-avtobusnyi-zavod-predstavil-novuyu-model-citymax-8-31-07-2025.htm
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