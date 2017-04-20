«СОЮЗ МС-04» пристыковался к МКС

БАЙКОНУР /Казахстан/, 20 апреля. /ТАСС/. Российский космический корабль «Союз МС-04» с двумя космонавтами на борту причалил к Международной космической станции (МКС), сообщили ТАСС в госкорпорации «Роскосмос».

"Произведена стыковка корабля «Союз МС» к стыковочному узлу модуля «Поиск», — сказал собеседник ТАСС. Стыковка прошла в автоматическом режиме.

Ракета-носитель «Союз-ФГ» стартовала с «Гагаринского старта» космодрома Байконур в 10:13 мск. Через девять с половиной минут корабль был выведен на околоземную орбиту. Полет к МКС проходил по укороченной шестичасовой схеме. Предыдущие три полета кораблей серии «Союз МС» проходили по двухсуточной схеме, поскольку были испытательными.

В составе экипажа корабля два человека: российский космонавт Федор Юрчихин и американский астронавт Джек Фишер. На свободном третьем месте установлен 70-килограммовый грузовой контейнер. В прошлый раз корабли серии «Союз» летали к МКС с усеченным составом в 2003 году, полет двух космонавтов прошел впервые за 14 лет.

На борту МКС находятся российский космонавт Олег Новицкий, американский астронавт Пегги Уитсон и европейский астронавт Тома Песке.

Первоначально на МКС должны были отправиться два россиянина, однако Роскосмос принял решение сократить с весны 2017 года численность российского экипажа станции с трех до двух человек до пристыковки к станции Многофункционального лабораторного модуля «Наука». Такая практика продлится минимум до осени 2018 года. В то же время количество зарубежных астронавтов вырастет с трех до четырех человек. Третье место в «Союзе МС-04» предлагалось занять зарубежным астронавтам, но в короткий срок найти подготовленного астронавта не удалось.