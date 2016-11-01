В Санкт-Петербурге спущен на воду пограничный сторожевой корабль «Бдительный»
Сегодня в Санкт-Петербурге на ОАО «Судостроительная фирма «Алмаз» спущен на воду пограничный сторожевой корабль «Бдительный» — 11-й ПСКР проекта 22460 «Охотник».
Пограничные сторожевые корабли проекта 22460 «Охотник» предназначены для охраны государственной границы и территориального моря, борьбы с пиратством и терроризмом.
Проект разработан ОАО «Северное проектно-конструкторское бюро» (Санкт-Петербург).
Технические характеристики:
Водоизмещение: 670 т.
Главные размерения: длина — 62.5 м, ширина — 11 м, осадка — 3.3 м.
Максимальная скорость хода: 24.8 узла
Дальность плавания: 3500 миль (8 уз)
Автономность: 30 суток
Экипаж: 20 человек
Вооружение:
одна 30-мм артустановка АК-630М
два 12.7-мм пулемёта «Корд»
На корабле имеется взлётно-посадочная площадка для приёма вертолёта.
Серия:
ОАО «Судостроительная фирма «Алмаз»
Зав. № 501 заложен
Зав. № 502 заложен
Зав. № 503 заложен
Зав. № 504 заложен
Зав. № 505 заложен ??.2013 — спущен
Зав. № 506 заложен
Зав. № 508 заложен
Зав. № 507 заложен? — спущен
Зав. № 509 заложен? — спущен
Зав. № 510 — в постройке
Зав. № 511 — в постройке
ОАО «Восточная верфь»
Зав. № 300 заложен в 2012 году — спущен
Зав. № 301 заложен в 2013 году — спущен
Зав. № 302 заложен в 2014 году — «Дозорный»
Фото с сайта docklife.ucoz.ru
21.04.1722:03:26