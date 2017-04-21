Рейдовый тральщик «Алатау» передан Казахстану

30 марта 2017 года состоялась официальная церемония передачи рейдового тральщика «Алатау» проекта 10750Э ВМС Республики Казахстан, а 02 апреля в Актау на корабле был торжественно поднят военно-морской флаг.

Корабль с заводским № 366 был заложен на ОАО «Средне-Невский судостроительный завод» в Санкт-Петербурге 31 июля 2014 года и спущен на воду 30 октября 2015 года. 28 июля 2016 года «Алатау» вышел на ходовые испытания, а 26 октября по внутренним водным путям начал переход на Каспий для заключительного этапа испытаний и последующей передачи заказчику.

Проект разработан ОАО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз». Тральщик имеет корпус из монолитного стеклопластика, сформированный методом вакуумной инфузии.

Технические характеристики:

Водоизмещение (стандартное): 165 т.

Главные размерения: длина — 32.4 м, ширина — 6.9 м, осадка — 1.7 м.

Максимальная скорость хода: 11 узлов

Дальность плавания: 650 миль

Автономность: 5 суток

Экипаж: 14 человек

Вооружение:

одна 30-мм артустановка АК-306

два 12.7-мм пулемётов «Корд»

минно-тральное вооружение

Фото Gogs и Curious с сайта forums.airbase.ru