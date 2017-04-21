Рейдовый тральщик «Алатау» передан Казахстану
30 марта 2017 года состоялась официальная церемония передачи рейдового тральщика «Алатау» проекта 10750Э ВМС Республики Казахстан, а 02 апреля в Актау на корабле был торжественно поднят военно-морской флаг.
Корабль с заводским № 366 был заложен на ОАО «Средне-Невский судостроительный завод» в Санкт-Петербурге 31 июля 2014 года и спущен на воду 30 октября 2015 года. 28 июля 2016 года «Алатау» вышел на ходовые испытания, а 26 октября по внутренним водным путям начал переход на Каспий для заключительного этапа испытаний и последующей передачи заказчику.
Проект разработан ОАО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз». Тральщик имеет корпус из монолитного стеклопластика, сформированный методом вакуумной инфузии.
Технические характеристики:
Водоизмещение (стандартное): 165 т.
Главные размерения: длина — 32.4 м, ширина — 6.9 м, осадка — 1.7 м.
Максимальная скорость хода: 11 узлов
Дальность плавания: 650 миль
Автономность: 5 суток
Вооружение:
одна 30-мм артустановка АК-306
два 12.7-мм пулемётов «Корд»
минно-тральное вооружение