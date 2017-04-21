В России запустили самый быстрый в мире мобильный интернет

Компании МТС и Ericsson успешно протестировали технологии мобильной связи пятого поколения (5G), в ходе которых впервые в России на движущемся прототипе смартфона достигнута рекордная скорость передачи данных — до 25 Гбит в секунду, сообщила пресс-служба МТС.

«МТС и Ericsson провели тестирование на московском стадионе „Открытие Арена“, где базовая станция, работающая в диапазоне 14,5-15,3 ГГц, передавала сигнал на движущийся прототип смартфона на скорости до 25 Гбит/с. Для сравнения, такая скорость передачи данных позволяет скачать часовой фильм в HD-качестве менее чем за три секунды», — говорится в сообщении.

«Проведенные тесты показали абсолютный рекорд скорости передачи данных в России на мобильное устройство, а на конкретных примерах мы увидели, что повседневное использование решений 5G не за горами. Сейчас МТС умощняет сети передачи данных и тестирует различные решения, чтобы к завершению стандартизации 5G быть готовыми к внедрению новой технологии. И мы надеемся, что следующим шагом с нашими партнерами в развитии 5G будет демо-зона во время главного события спортивного события 2018 года в России», — приводятся в сообщении слова директора МТС в Московском регионе Игоря Егорова.

Проведенные тесты являются частью стратегического партнерства МТС и Ericsson в рамках подписанного в декабре 2015 года соглашения о сотрудничестве в области разработки и внедрения технологий 5G в России. Отмечается, что ранее все тесты передачи данных в этой технологии проводились только между стационарными устройствами.

В рамках тестов МТС и Ericsson испытали другие возможности и преимущества технологии 5G для различных сценариев использования: онлайн-трансляцию потокового видео в формате 4K, а также работу сервисов виртуальной реальности и дистанционного управления роботом по мобильной сети, требующих сверхмалых задержек и высоких скоростей передачи данных.

Как отметил вице-президент Ericsson по развитию бизнеса с сотовыми операторами в Европе и Латинской Америке Ханнес Экстрем, масштабируемая и динамично работающая сеть 5G дает операторам возможность создавать множество новых услуг и получать дополнительные источники дохода. Сеть 5G обеспечит автоматизацию бизнес-процессов и трансформацию, необходимую для распространения интернета вещей, а также работу таких услуг, как виртуальная и дополненная реальность.

Напомним, что предыдущий мировой рекорд скорости передачи данных в мобильных сетях пятого поколения был установлен в октябре 2016 года в Швеции. Тогда в ходе испытания оборудования производства Ericsson и Telia удалось передать информацию со скоростью 15 гигабит в секунду. Это примерно в 40 раз быстрее, чем в современных сетях 4G.

Незадолго до этого, в сентябре 2016 года, рекорд скорости работы в сетях 5G был установлен российским оператором «Мегафон» — почти пять мегабит в секунду.