Росэлектроника освоила выпуск твердотельного усилителя мощности в мм-диапазоне

Объединенный холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех освоил производство твердотельного усилителя мощности мм-диапазона длин волн с выходной мощностью более 100 Вт. Конструкторские особенности позволяют модернизировать усилитель под специфические потребности изготовителей различной радиоэлектронной аппаратуры в широком круге задач и в краткие сроки. В настоящее время опытные образцы усилителей проходят климатические и механические испытания. Серийный выпуск планируется начать в IV квартале текущего года.

В ходе разработки прибора специалисты томского предприятия холдинга — АО «НИИ полупроводниковых приборов», решили ряд сложных конструкторских и технологических задач. Изделие уникально для российского рынка благодаря использованию монолитных интегральных схем на нитриде галлия (GaN) и новых теплоотводящих материалов на основе композитов Al-SiC (алюминий — карбид кремния), Ag(серебро)-Алмаз.

По совокупности параметров прибор является одним из лучших образцов подобной техники в мире. Усилитель работает в импульсном режиме, ввод и вывод СВЧ-энергии сигнала осуществляется через волноводные фланцы с сечением 7,2×3,4 мм, обеспечивая усиление в Ка-диапазоне 33-36 ГГц длин волн. Обладает относительно малыми габаритными размерами (220×170×30 мм), массой (до 4 кг) и высоким коэффициентом полезного действия. Прибор будет представлен на Международной выставке «ЭкспоЭлектроника», которая состоится в МВЦ «Крокус Экспо» (65-66 км МКАД) 25-27 апреля. Объединенный стенд холдинга «Росэлектроника» — павильон 1, зал 3, А405.