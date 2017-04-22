В Ставропольском крае ЛПХ преобразовалось в К(Ф)Х по производству яйца индейки

В Георгиевском районе одно из личных подсобных хозяйств преобразовалось в К(Ф)Х благодаря государственной поддержке.

В начале 2016 года Сергей Цебро получил 1 миллион 350 тысяч рублей по программе «Начинающий фермер». На эти средства он купил помещение для напольного содержания индейки. Земельный участок, оборудование, инкубаторы, птица были приобретены на свои сбережения. После расширения фермы поголовье выросло с 200 до 1000 голов. В дальнейшем фермер планирует довести поголовье до 1500 голов, а это около 10 тонн диетического мяса, — сообщили в управлении сельского хозяйства.

Раньше корма для животных закупались по рыночным ценам у местных сельхозпроизводителей, в этом году фермер планирует часть зерна вырастить сам, арендовав 90 га земли недалеко от хозяйства.

Несмотря на полноценное оснащение фермы, глава К(Ф)Х продолжает ее модернизировать. Видеокамеры по периметру, а кормление и поение полностью автоматизированы. Информация о состоянии будущего поголовья с инкубаторов ежесекундно выводится на экран монитора. В случае каких-либо отклонений робот сообщает оператору о неисправности и приглашает устранить её.

— Крестьянское хозяйство Сергея Цебро в основном специализируется на получении инкубационного яйца индейки, уже за 1 квартал 2017 года его производство составило 50 тыс. штук, реализовано — 20 тыс. штук, получено 4 тыс. голов суточных индюшат, из которых 0,5 тыс. животных находятся на доращивании в хозяйстве.

Яйцо и суточный молодняк с фермы реализуются в Татарстан, Волгоград, Липецк, Подмосковье, республики СКФО. Стартовый 2016 год аграрий считает достаточно успешным, однако сейчас появились трудности с реализацией.

— Многие из прежних заказчиков перешли на импортное яйцо тяжёлого кросса. Сегодня разрешен ввоз такой продукции из Европы — Чехии, Италии, Франции, Германии. Знаю одно: нам поставляют дешёвое и некачественное яйцо. Иностранные предприятия продают по такой цене, которая в нашем хозяйстве едва дотягивает до себестоимости. Мы в силах прокормить себя, свой регион и даже СКФО, нужна только поддержка со стороны государства. Даже не столько в финансировании, сколько в помощи поиска рынков сбыта, — отметил глава хозяйства.