В порту Ванино завершен капремонт двух больших причалов

ОАО «Порт Ванино» ввело в эксплуатацию после капитального ремонта причал № 5-6, предназначенный для перегрузки генеральных и навалочных грузов. На эти цели стивидорная компания выделила около 20 млн рублей собственных средств. Ремонт портовой инфраструктуры позволит оптимизировать производственную деятельность объединенного производственно-перегрузочного комплекса (ОППК-1), сократить количество операций с грузом, что благотворно повлияет на экологическую обстановку.

Все гидротехнические сооружения находятся в аренде ОАО «Порт Ванино» по договору с ФГУП «Росморпорт». Ввиду значительного износа причала № 5-6 собственником причала предусматривалась реконструкция за счет средств федерального бюджета (федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России на 2010-2015 годы»). В связи с секвестированием ФЦП реконструкцию перенесли на неопределенный срок. Стивидорная компания приняла решение провести капитальный ремонт объекта инфраструктуры за счет собственных средств. При этом грузопотоки были временно перераспределены с причала № 5-6 на причал № 7.

«В ходе работ мы полностью восстановили оголовок причала, а также выполнили ремонт шпунтовой стенки», — сообщил начальник отдела строительства и капитального ремонта порта Олег Исавнин.

Общая мощность причала № 5-6 составляет 1 млн тонн грузов в год.

В 2017 году порт Ванино продолжит работу по ремонту объектов инфраструктуры.