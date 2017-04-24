Партия энгельсских троллейбусов прибыла в Киргизию

23 апреля 2017 года в Киргизию прибыла партия из 6 троллейбусов «Тролза». Это завершающий этап реализации контракта на поставку энгельсских троллейбусов в Киргизию. Отгрузка троллейбусов, произведённых на ЗАО «Тролза», состоялась в рамках проекта Европейского банка реконструкции и развития. Проект направлен на модернизацию инфраструктуры городов Киргизии. Контракт на поставку троллейбусов был подписан в 2016 году на общую сумму 3,09 миллиона Евро. В ходе его реализации киргизской стороне было поставлено 23 троллейбуса Тролза-5275.03 «Оптима». Договор также предполагалпоставку запасных частей, специального оборудования и обучение персонала эксплуатирующей троллейбусы организации на базе ЗАО «Тролза». Это уже не первый положительный опыт сотрудничества ЗАО «Тролза» с Киргизией в рамках проекта Европейского банка реконструкции и развития. В 2013 году в столицу Киргизии — город Бишкек по кредиту банка уже были поставлены 44 троллейбуса «Тролза». Всего же за прошедшие пять лет ЗАО «Тролза» поставило в Киргизию 71 троллейбус.