В Орле открыли фабрику по производству ортопедической обуви

Торжественное открытие предприятия группы компаний «Ринтек» состоялось 24 апреля.

«Ринтек» использует на 96-98% российское сырье. Всего в год будет производится около 200 тысяч пар ортопедической обуви. Общий объем капиталовложений составит 135 млн рублей.

Обувная фабрика создавалась с нуля. В настоящее время на производстве установлено итальянское высокотехнологическое оборудование, которое позволит производить ортопедическую обувь, соответствующую мировым стандартам. Объем вложенных инвестиций составляет 80 млн рублей.

На первом этапе на фабрике сформировано 140 рабочих мест. При полной реализации проекта их число вырастет до 500. Большая роль отводится возможности трудоустройства людей с ограниченными возможностями.

Председатель Совета директоров группы компаний «Ринтек» Ирина Фомина, выступая на открытии, отметила, что в течение долгого времени решали, где разместить производство ортопедической обуви. Благодаря оперативному ответу на запрос со стороны департамент экономического развития и инвестиционной деятельности, ТПП Орловской области, их заинтересованному и доброжелательному отношению, было принято решение открыть производство в Орле.

«Мы неоднократно убедились в правильности этого выбора. Нас очень доброжелательно и тепло встретили, оказали помощь в подборе помещения. Благодаря социальному блоку, мы смогли сформировать замечательный коллектив, который позволяет сегодня запустить производство», — резюмировала председатель Совета директоров группы компаний «Ринтек».

Председатель Орловского регионального отделения Всероссийского общества глухих Любовь Шкуратова рассказала присутствующим о том, что открытие фабрики имеет особое значение для инвалидов по слуху.

«Самое важное, что на „Ринтек“ можно устраивать наших людей, и они тут же, не имея специальности, могут получить её на фабрике. Сейчас на предприятии работают девять инвалидов по слуху. И судя по их лицам, они довольны местом, которое получили», — отметила Шкуратова.

В планах предприятия есть создание детской линии и производство ортопедической обуви для больных диабетом. Для этого в развитие будет инвестировано ещё 55 млн рублей.

Качественная ортопедическая обувь по доступной цене производится под известными брендами «Ортек» и «Ринтек». Продаваться она будет в сети ортопедических салонов РИНТЕК, насчитывающей на сегодня 53 магазинов по всей России, а также в салонах оптовых клиентов от Владивостока до Калининграда.