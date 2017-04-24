В Сочи официально открыли после реконструкции стадион «Фишт»

Церемония открытия обновленного стадиона «Фишт» состоялась 28 марта в Сочи. Первый в истории арены футбольный матч завершился ничьей, сборные России и Бельгии сыграли со счетом 3:3.

Перед началом поединка на стадионе открыли стелу ЧМ-2018.

Стела стала символом того, что «Фишт» является официальной ареной для проведения в 2017 году игр Кубка Конфедераций и Чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Первый футбольный матч собрал около 40 тыс. болельщиков, среди них был и губернатор Кубани. «Атмосфера на стадионе, по правде говоря, была нереальная.

На реконструкцию стадиона выделили из федерального и краевого бюджетов порядка 3,8 млрд рублей. В ходе ремонта был произведен демонтаж крыши и временных сооружений, возведение северной и южной трибуны, строительство входных павильонов. Кроме того, вместимость арены увеличили до 45 тыс. мест.