В Сочи официально открыли после реконструкции стадион «Фишт»
Церемония открытия обновленного стадиона «Фишт» состоялась 28 марта в Сочи. Первый в истории арены футбольный матч завершился ничьей, сборные России и Бельгии сыграли со счетом 3:3.
Перед началом поединка на стадионе открыли стелу ЧМ-2018.
Стела стала символом того, что «Фишт» является официальной ареной для проведения в 2017 году игр Кубка Конфедераций и Чемпионата мира по футболу в 2018 году.
Первый футбольный матч собрал около 40 тыс. болельщиков, среди них был и губернатор Кубани. «Атмосфера на стадионе, по правде говоря, была нереальная.
На реконструкцию стадиона выделили из федерального и краевого бюджетов порядка 3,8 млрд рублей. В ходе ремонта был произведен демонтаж крыши и временных сооружений, возведение северной и южной трибуны, строительство входных павильонов. Кроме того, вместимость арены увеличили до 45 тыс. мест.
- Великоросс
- 24.04.201717:44
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