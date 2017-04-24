Петербургский тракторный завод запустил новую производственную линию по сборке кабин для тракторов

В Санкт-Петербурге состоялась церемония запуска новой производственной линии по сборке кабин для сельскохозяйственных и промышленных тракторов Кировец.

Открытие нового участка — часть масштабного инвестиционного проекта по модернизации производственной системы АО «Петербургский тракторный завод» (дочернее предприятие ОАО «Кировский завод») в рамках национальной программы импортозамещения. В 2016 году на закупку оборудования и ремонта цехов было направлено около 1,7 млрд рублей.

Новая линия способна выпускать до 10 000 кабин в год, что в перспективе обеспечит круглогодичную загрузку главного конвейера, сократит время изготовления трактора, уменьшит себестоимость готовой продукции. Линия универсальна, на ней в ближайшее время будут собирать 3 типа кабин для моделей Кировцев К-744Р и промышленных машин. При необходимости возможна настройка оборудования для новых серий.