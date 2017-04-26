НЛМК начал производить прокат с полимерным покрытием с улучшенными декоративными свойствами

Группа НЛМК, международная сталелитейная компания с активами в России, странах Евросоюза и США, вышла на российский рынок с новым продуктом — металлопрокатом с многослойным полимерным покрытием. Такое покрытие в сравнении с обычным отличается повышенной долговечностью и эффектным внешним видом, который обеспечивает лаковое покрытие. Прокат предназначен для строительства фасадов зданий, кровли, внутренней отделки помещений.

Технология производства такого проката предполагает нанесение на оцинкованную полосу, как минимум, трех слоев покрытия. Сначала на рулон наносят грунт, затем цветное лакокрасочное покрытие и в завершении — лак или бесцветную эмаль.

Дополнительные слои обеспечивают блеск, эффект глубины и в некоторых цветах — объемного изображения. Помимо эффектного внешнего вида прокат отличает повышенная коррозионная стойкость, устойчивость к воздействию ультрафиолетовых лучей и влаги. Это позволяет успешно применять его в строительстве зданий в любых климатических условиях.

Первая партия продукции цветом «бронзовый металлик» уже отправлена заказчику. В мае образцы продукции в цветовой гамме «звездное небо» передадут для ознакомления основным клиентам НЛМК.

«Группа НЛМК первой среди российских компаний освоила производство проката с полимерными покрытиями в 1991 году. Наш более чем 25-летний опыт и накопленные знания, а также постоянное сотрудничество с поставщиками лакокрасочной продукции позволяют совершенствовать технологии и предлагать новые виды продукции для удовлетворения растущих потребностей наших потребителей», — прокомментировал вице-президент по продажам Группы НЛМК Илья Гущин.

Группа НЛМК производит прокат с полимерными покрытиями на основном предприятии в Липецке и на заводе NLMK Strasbourg во Франции. Суммарная производственная мощность четырех агрегатов полимерных покрытий компании в России и Европе составляет около 700 тыс. тонн в год. Более 95% проката с полимерными покрытиями поставляется строительной индустрии. Доля Группы НЛМК на рынке проката с полимерными покрытиями в России оценивается в 23,6%.