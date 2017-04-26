В Краснодарском крае открыт крупнейший в стране виноградный питомник

В Темрюкском районе Кубани холдинг «Ариант» ввел в строй крупнейший в России высокотехнологичный питомник виноградных саженцев, где планируют выращивать до 3 млн. шт. в год, в том числе элитные сорта, сообщается в пресс-релизе краевого минсельхоза. Привитые саженцы будут использовать для собственных нужд холдинга, а также реализовывать на территории РФ и за её пределами.

Комплекс будет работать по передовой технологии открытой стратификации, которую используют ограниченный круг предприятий из-за сложноэтапного технологического процесса. Работа комплекса базируется на одной из самых передовых технологий в мире — открытой стратификации (на воде). Сегодня мало какие хозяйства обращаются к ней в силу сложности поэтапного исполнения технологического процесса.

Общая площадь капитальных строений комплекса — 3 586 кв.м., а площадь теплиц к 2018 году составит 2000 кв.м. Комплекс имеет два геомембранных водоёма объёмом 8 000 куб.м. мощностью водоочистки 600 куб.м./сутки. Питомник обеспечит до 100 рабочих мест. Инвестиции в проект составили 0,5 млрд рублей.

Потребность Кубани в виноградных саженцах составляет 2,2-2,5 млн. шт.

По заключенным контрактам виноградари получали зарубежную продукцию, ещё не вегетирующую, по которой невозможно понять, какого она качества и сорта. В питомнике покупатель может контролировать выращивание материала на всех этапах. Открытие центра такого масштаба позволит исключить закупки импортных саженцев.

«Жемчужина» комплекса — это камера стратификации, то есть специальное помещение с искусственным микроклиматом (со строгой температурой и влажностью воздуха) для проведения важнейшей технологической операции при производстве саженца. На трех этажах камеры стратификации единовременно можно разместить 2,7 млн. виноградных прививок, общая мощность питомника составляет около 4 млн. прививок. Аналогов реализованной стратификации в России нет. Комплекс полностью автоматизирован: работу всех систем контролируют один — два сотрудника, что максимально упрощает процесс.

«Питомник будет служить научно-производственной базой для исследовательских институтов и профильных образовательных площадок. В планах: в течении 5 лет, реализовать программу по выращиванию саженцев по технологии in-vitro, in-vivo (саженец в пробирке): то есть создание абсолютно чистой виноградной культуры без вирусов и бактерий; - виноградные растения выращенные таким способом будут высаживаться в теплицу, тем самым образуя оригинальные маточники супер интенсивного типа выращиваемые на гидропонике. По этому принципу будут оздоровлены все автохтонные сорта. С этого момента виноградный питомник станет полностью независимым и получит возможность закладки маточников самой высокой базисной (элитной) категории из собственного оригинального, очищенного материала», — комментирует главный агроном АФ «Южная» Иван Чурсин.

kuban-vino.ru/news/1470