Варгашинский завод ППСО поставил МВД партию спецавтомобилей «Шторм»

Специальные автомобили «Шторм», разработанные в Курганской области на Варгашинском заводе противопожарного и специального оборудования, помогут МВД обеспечивать порядок на Чемпионате мира по футболу 2018 года, уже выпущено восемь таких машин.

«Специальные автомобили под названием „Шторм“, выполненные по заказу МВД на Варгашинском заводе противопожарного и специального оборудования, будут охранять порядок на Чемпионате мира по футболу 2018 года. На сегодняшний день выпущено восемь таких автомобилей, это современные машины, всячески защищенные и оснащенные водометным оборудованием»

Эту информацию подтвердили и на самом Варгашинском заводе, уточнив, что первая партия автомобилей уже отправлена заказчику.

По словам Горбачева, такой заказ поможет Варгашинскому заводу вновь занять лидирующие позиции в своей отрасли. «В прошлом году завод прошел процесс приватизации, пришел новый собственник, который вложил средства в гашение долгов, выполнил все обязательства по выводу предприятия на прежний уровень. Мы надеемся, что завод из проблемного предприятия вновь превратится в лидеры в своей отрасли», — подчеркнул собеседник агентства