В Рыбинске спущен на воду противодиверсионный катер проекта 21980 «Грачонок»

Сегодня в Рыбинске на ОАО «Судостроительный завод «Вымпел» спущен на воду третий противодиверсионный катер проекта 21980 «Грачонок». Катер с заводским номером 1223 — уже 13-й катер серии, строительство которой началось в 2008 году и в настоящее время идёт на 3-х судостроительных заводах страны.

Серия.

ОАО «Зеленодольский завод им. А.М.Горького»

№ 981 — заложен 08.02.08 — спущен 25.04.09 — передан 11.2009 «Нахимовец» (БФ)

№ 982 — заложен 07.05.10 — спущен 07.2011 — передан 10.2011 «Кадет» (ЧФ)

№ 983 — заложен 06.05.11 — спущен 16.06.12 — передан 14.11.12 «Суворовец» (ЧФ)

№ 984 — заложен 05.05.12 — спущен 04.2013 — передан 22.08.13 «Курсант-Кировец» (ЧФ)

№ 985 — заложен 27.07.12 — спущен ??.2013 — передан 15.10.13 «Юнармеец Каспия» (КФ)

№ 986 — заложен 07.05.13 — спущен ??.2014 — передан 22.08.14 «Юнармеец Крыма» (ЧФ)

№ 987 — заложен 27.07.13 — спущен ??.2014 — передан 09.10.14 «П-424» (ЧФ)

№ 988 — заложен 12.01.15

№ 989 — заложен 07.05.15

ОАО «Восточная верфь»

№ 8002 — заложен ?.2012 — спущен 24.06.13 — передан 09.2013 «П-377» (ТОФ)

№ 8003 — заложен ?.2012 — спущен 29.11.13 — передан 02.2014 «Юнармеец Приморья» (ТОФ)

№ 8004 — заложен ?.2012 — спущен 04.07.14 — передан 25.09.14 «Юнармеец Камчатки» (ТОФ)

№ 8005 — в постройке

№ 8006 — в постройке

№ 8007 — в постройке

ОАО «Судостроительный завод «Вымпел»

№ 1221 — заложен 03.2014 — спущен 07.06.16 — передан 19.11.16 «Юнармеец Заполярья» (СФ)

№ 1222 — заложен 12.2014 — спущен 22.07.16 — передан 19.11.16 «П-421» (СФ)

№ 1223 — заложен 15.09.15 — спущен 27.04.17

№ 1224 — заложен 15.04.16

Катер проекта 21980 «Грачонок» предназначен для борьбы с диверсионно-террористическими силами и средствами в акваториях пунктов базирования и ближних подходах к ним, а также для оказания содействия Пограничной службе РФ при решении задач охраны и защиты государственной границы России. Проект катера разработан нижегородским КБ «Вымпел».

Технические характеристики:

Водоизмещение: около 140 т.

Главные размерения: длина — 30 м, ширина — 7.3 м, осадка — 1.8 м.

Максимальная скорость хода: 23 узла

Дальность плавания: 200 миль.

Автономность: 5 суток.

Экипаж: 6 человек.

Вооружение:

одна 14.5-мм пулемётная установка МТПУ

один противодиверсионный гранатомёт ДП-64

один противодиверсионный гранатомёт ДП-65

четыре ПЗРК типа «Игла»

Радиоэлектронное вооружение: НРЛС МР-231, ГАС «Кальмар», ОГАС «Анапа»

Фото Vympel-r с сайта forums.airbase.ru

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