В Рыбинске спущен на воду противодиверсионный катер проекта 21980 «Грачонок»
Сегодня в Рыбинске на ОАО «Судостроительный завод «Вымпел» спущен на воду третий противодиверсионный катер проекта 21980 «Грачонок». Катер с заводским номером 1223 — уже 13-й катер серии, строительство которой началось в 2008 году и в настоящее время идёт на 3-х судостроительных заводах страны.
Серия.
ОАО «Зеленодольский завод им. А.М.Горького»
№ 981 — заложен
№ 982 — заложен
№ 983 — заложен
№ 984 — заложен
№ 985 — заложен
№ 986 — заложен
№ 987 — заложен
№ 988 — заложен 12.01.15
№ 989 — заложен 07.05.15
ОАО «Восточная верфь»
№ 8002 — заложен ?.2012 — спущен
№ 8003 — заложен ?.2012 — спущен
№ 8004 — заложен ?.2012 — спущен
№ 8005 — в постройке
№ 8006 — в постройке
№ 8007 — в постройке
ОАО «Судостроительный завод «Вымпел»
№ 1221 — заложен 03.2014 — спущен
№ 1222 — заложен 12.2014 — спущен
№ 1223 — заложен
№ 1224 — заложен 15.04.16
Катер проекта 21980 «Грачонок» предназначен для борьбы с диверсионно-террористическими силами и средствами в акваториях пунктов базирования и ближних подходах к ним, а также для оказания содействия Пограничной службе РФ при решении задач охраны и защиты государственной границы России. Проект катера разработан нижегородским КБ «Вымпел».
Технические характеристики:
Водоизмещение: около 140 т.
Главные размерения: длина — 30 м, ширина — 7.3 м, осадка — 1.8 м.
Максимальная скорость хода: 23 узла
Дальность плавания: 200 миль.
Автономность: 5 суток.
Экипаж: 6 человек.
Вооружение:
одна 14.5-мм пулемётная установка МТПУ
один противодиверсионный гранатомёт ДП-64
один противодиверсионный гранатомёт ДП-65
четыре ПЗРК типа «Игла»
Радиоэлектронное вооружение: НРЛС МР-231, ГАС «Кальмар», ОГАС «Анапа»
Фото Vympel-r с сайта forums.airbase.ru
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27.04.1717:40:36 Обратно в Балтийск идут.