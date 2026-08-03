Пешеходный центр Рыбинска Ярославской области торжественно открыли в День города
Пешеходная зона в историческом центре Рыбинска охватывает участки улиц Стоялой, Крестовой, Волжской набережной, Соборную площадь, переулки Преображенский и Вознесенский (в последнем работы еще продолжаются).
Особое внимание уделили деталям. Памятник фонарщику, например, полностью выкован местными кузнецами. Во время демонтажа асфальта на Соборной площади нашли брусчатку. Ее сохранили и выложили участки на площади у собора. Окна и входные группы украсили тысячи цветов. Наполнение пешеходной зоны будет продолжено. В сентябре откроется обновленный Журавлевский парк с фонтаном. Территория не входит в пешеходную зону, но не осталась без внимания. И это пример того, как благоустройство расширяется.
У Спасо-Преображенского собора на Соборной площади сегодня торжественно открыли скульптурную композицию «Гражданам города Рыбинска».
В процессе работ по созданию единого прогулочного пространства были заменены инженерные коммуникации, проведены работы по устройству систем водоотведения, освещения, видеонаблюдения, уложены плитка и гранитная брусчатка. Высажены деревья, кустарники, цветы. Установлены малые архитектурные формы.
Также в историческом центре приводят в порядок фасады домов, заменяются старые адресные таблички на новые в едином стиле.
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