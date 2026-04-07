MAX
Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
сегодня 15
artal Производство

В технопарке Рыбинска освоено новое производство

Здесь локализован выпуск спецпродукции для Росатома — трубопроводной арматуры, исключающей утечки.

© gudok.ru

Называется она «сильфонная запорная арматура». Такая продукция востребована на критически важных объектах атомной промышленности, где надежность оборудования обеспечивает безопасность основных процессов.На предприятии пояснили, что сильфонная запорная арматура — это трубопроводные устройства, обеспечивающие максимальную герметичность перекрытия рабочей среды. Основная конструктивная особенность этой арматуры подразумевает использование сильфона — гофрированной металлической трубки, которая полностью исключает утечки. Эта же технология позволяет компенсировать температурные деформации трубопроводов при их расширении — ситуация в энергетике более, чем распространённая.

На площадке «Технопарк. Рыбинск» организован полный цикл изготовления продукции. Представители Росатома будут контролировать соблюдение строгих требований атомной отрасли.

https://gazeta-...26/04/06/164257

https://vk.com/...hnopark_rybinsk

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: gudok.ru

Комментарии 0

Для комментирования необходимо войти на сайт