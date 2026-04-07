В технопарке Рыбинска освоено новое производство
Здесь локализован выпуск спецпродукции для Росатома — трубопроводной арматуры, исключающей утечки.
Называется она «сильфонная запорная арматура». Такая продукция востребована на критически важных объектах атомной промышленности, где надежность оборудования обеспечивает безопасность основных процессов.На предприятии пояснили, что сильфонная запорная арматура — это трубопроводные устройства, обеспечивающие максимальную герметичность перекрытия рабочей среды. Основная конструктивная особенность этой арматуры подразумевает использование сильфона — гофрированной металлической трубки, которая полностью исключает утечки. Эта же технология позволяет компенсировать температурные деформации трубопроводов при их расширении — ситуация в энергетике более, чем распространённая.
На площадке «Технопарк. Рыбинск» организован полный цикл изготовления продукции. Представители Росатома будут контролировать соблюдение строгих требований атомной отрасли.
https://gazeta-...26/04/06/164257
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 0