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Космонавтика

Восточный: будущее российской космонавтики

Год назад, 28 апреля 2016 года с космодрома Восточный был произведён первый пуск ракеты космического назначения «Союз-2.1а» с космическими аппаратами «Ломоносов», «Аист-2Д», «SamSat-218». В декабре 2017 года с Восточного планируются ещё два пуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» с научными космическими аппаратами на борту.

Активно идёт подготовка под строительство других стартовых площадок, крупного аэропорта, усиленно строится город Циолковский. В общем собака лает, караван идёт.

http://www.tvroscosmos.ru/

Роскосмос, наука, космонавтика, космические исследования , космодром Восточный
  • Юрий Жолобов Юрий Жолобов
    27.04.1715:09:08

    Видео конечно очень красивое, музыка пафосная. Но я бы лучше посмотрел на кадры или видео строительства других стартовых площадок. А это мы уже видели и не раз   

    #906489
    • barrrssss barrrssss
      27.04.1715:29:30

      Ну да, хоть увидели бы рабочих, которым зарплату не платят вместо этих свинов с двойными подбородками. После всех этих скандалов репутацию этого объекта красивыми роликами уже не исправишь. Ну не будет у человека, которому денег не платят желания качественно работать(

      #906499
  • Артём Переев Артём Переев
    27.04.1715:54:02

    Собаки лают, но финансирование на лунную программу,многоразовые корабли и ступени о которых говорили в 2007 было урезано и отложено на определенный срок.Замену украинскому Зениту не факт что опережая сроки делают.Ну и постепенно уступаем конкурентам в сфере доставок грузов на орбиту.

    #906512
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