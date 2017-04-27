Восточный: будущее российской космонавтики

Год назад, 28 апреля 2016 года с космодрома Восточный был произведён первый пуск ракеты космического назначения «Союз-2.1а» с космическими аппаратами «Ломоносов», «Аист-2Д», «SamSat-218». В декабре 2017 года с Восточного планируются ещё два пуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» с научными космическими аппаратами на борту.

Активно идёт подготовка под строительство других стартовых площадок, крупного аэропорта, усиленно строится город Циолковский. В общем собака лает, караван идёт.