Восточный: будущее российской космонавтики
Год назад, 28 апреля 2016 года с космодрома Восточный был произведён первый пуск ракеты космического назначения «Союз-2.1а» с космическими аппаратами «Ломоносов», «Аист-2Д», «SamSat-218». В декабре 2017 года с Восточного планируются ещё два пуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» с научными космическими аппаратами на борту.
Активно идёт подготовка под строительство других стартовых площадок, крупного аэропорта, усиленно строится город Циолковский. В общем собака лает, караван идёт.
- CosmonautTV
- 27.04.201711:06
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