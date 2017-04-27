Стоимость российско-индийского контракта по Ка-226 превышает $1 млрд

Стоимость российско-индийского контракта на поставку 200 вертолетов Ка-226Т превышает $1 млрд, сообщил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

«Был подписан (в 2016 году — прим. ТАСС) контракт на создание совместного производства вертолетов Ка-226 с Индией», — сказал Чемезов.

40 вертолетов должны быть поставлены Россией, еще 160 будут изготовлены по лицензии на территории Индии.

Российско-индийское соглашение о сотрудничестве в области производства вертолетов было подписано в 2015 году, в октябре 2016 года было подписано соглашение о создании совместной компании по производству вертолетов Ка-226Т. Как сообщалось ранее, в России Ка-226Т будут производиться на двух предприятиях — в Кумертау и Улан-Удэ.

Ка-226Т — легкий многоцелевой вертолет, взлетная масса которого составляет 3,4 тонны. Он предназначен для перевозки до 1,5 тонны грузов либо до семи пассажиров на расстояние 600 км.