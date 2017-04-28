Новости судостроения

26 апреля на Астраханском судостроительном производственном объединении (входит в ОСК) началась операция по буксировке опорного основания блок-кондуктора проекта 4740 весом около 2400 т. Транспортный понтон «Рахман Шарифов» в сопровождении буксиров-толкачей выдвинулся к месторождению им. Ю. Корчагина в Каспийском море.

Одновременно на предприятии ведётся монтаж верхнего строения блок-кондуктора.

Блок-кондуктор для месторождения им. Ю.Корчагина был заложен на производственных мощностях АСПО в апреле 2016 г. Заказчиком объекта выступает компания «Лукойл-Нижневолжскнефть», подрядчик — «Каспийская гидротехническая компания». Строительство планируется завершить к марту 2018 года.

24 апреля на Костромском судомеханическом заводе успешно прошел испытания и сдан заказчику грузопассажирский стальной водометный катер КС-110-34

КС-110-34- речной стальной грузопассажирский катер с водометным движителем, предназначен для одновременной перевозки тарно-штучного груза до 5 тонн и кратковременного отдыха до 12 человек.

Небольшая осадка катера позволяет производить погрузку грузов и посадку людей с необорудованного берега, что делает его незаменимым транспортным средством в отдаленных районах с ограниченными условиями для судоходства.

Две каюты позволяют свободно разместить 12 пассажиров.

Технические характеристики:

Длина габаритная — 17,10 м

Ширина габаритная — 3,22 м

Высота в каютах — 1,7 м

Скорость, не менее — 22-29 км/ч

Мореходность, высота волны до - 1,2 м

Водоизмещение - 16 т

Грузоподъемность — 5 т

Запас топлива — 1000 л

Осадка при полном водоизмещении — 0,50 м

В от же день завод успешно провел испытания по последнему льду и сдал заказчику водометный катер КС-701М.

Технические характеристики:

Длина габаритная, м

с водометным движителем 8,8

с ПОК 8,8

с подвесным мотором 8,9

Ширина габаритная, м 2,5

Высота борта, м 1,2

Осадка, м 0,35

Мощность двигателя, л.с

с водометным движителем до 300

с ПОК до 300

с подвесным мотором до 450

Емкость топливных баков, л

с водометным движителем до 345

с ПОК до 345

с подвесным мотором до 530

Пассажировместимость, чел. 12

Водоизмещение, т 3,8

Скорость, км/ч 60

Материал корпуса АМг:

днище — 5 мм;

борта — 4 мм;

палуба — 3 мм;

рубка — 3 мм.

25 апреля АО «Окская судоверфь» (входит в состав UCL Holding) в рамках контракта, предусматривающего изготовление корпусов и деталей самоходного понтона ПСТ-1 для предприятия Министерства Обороны РФ — ОАО «41 Центральный завод железнодорожной техники» — осуществила первые поставки продукции.

Заказчику отправлено 20 корпусов и комплектов деталей самоходного понтона типа ПСТ-1. Следующие 24 корпуса планируется направить во 2 квартале 2017 года. Всего по контракту, заключенному в 2016 году, Окская судоверфь поставит 50 комплектов деталей из листового металла и 70 корпусов.

Понтон самоходный (толкач) «ПСТ-1» проекта 02920 предназначен для обеспечения возможносности наведения наплавных железнодорожных мостов из имущества НЖМ-56 и МЛЖ-ВФ-ВТ, сборки и транспортировки на плаву строительно-монтажных плашкоутов, транспортировки паромов и организации паромных переправ.

Источники:

http://www.cnrg.ru/about/...ws/news_detail.php?ID=681

http://www.boat-ksmz.ru/news/

http://www.osy.ru/press-c...a-predpriyatiy-minoborony