Новости судостроения
26 апреля на Астраханском судостроительном производственном объединении (входит в ОСК) началась операция по буксировке опорного основания блок-кондуктора проекта 4740 весом около 2400 т. Транспортный понтон «Рахман Шарифов» в сопровождении буксиров-толкачей выдвинулся к месторождению им. Ю. Корчагина в Каспийском море.
Одновременно на предприятии ведётся монтаж верхнего строения блок-кондуктора.
Блок-кондуктор для месторождения им. Ю.Корчагина был заложен на производственных мощностях АСПО в апреле 2016 г. Заказчиком объекта выступает компания «Лукойл-Нижневолжскнефть», подрядчик — «Каспийская гидротехническая компания». Строительство планируется завершить к марту 2018 года.
24 апреля на Костромском судомеханическом заводе успешно прошел испытания и сдан заказчику грузопассажирский стальной водометный катер КС-110-34
КС-110-34- речной стальной грузопассажирский катер с водометным движителем, предназначен для одновременной перевозки тарно-штучного груза до 5 тонн и кратковременного отдыха до 12 человек.
Небольшая осадка катера позволяет производить погрузку грузов и посадку людей с необорудованного берега, что делает его незаменимым транспортным средством в отдаленных районах с ограниченными условиями для судоходства.
Две каюты позволяют свободно разместить 12 пассажиров.
Технические характеристики:
Длина габаритная — 17,10 м
Ширина габаритная — 3,22 м
Высота в каютах — 1,7 м
Скорость, не менее — 22-29 км/ч
Мореходность, высота волны до - 1,2 м
Водоизмещение - 16 т
Грузоподъемность — 5 т
Запас топлива — 1000 л
Осадка при полном водоизмещении — 0,50 м
В от же день завод успешно провел испытания по последнему льду и сдал заказчику водометный катер КС-701М.
Технические характеристики:
Длина габаритная, м
- с водометным движителем 8,8
- с ПОК 8,8
- с подвесным мотором 8,9
Ширина габаритная, м 2,5
Высота борта, м 1,2
Осадка, м 0,35
Мощность двигателя, л.с
- с водометным движителем до 300
- с ПОК до 300
- с подвесным мотором до 450
Емкость топливных баков, л
- с водометным движителем до 345
- с ПОК до 345
- с подвесным мотором до 530
Пассажировместимость, чел. 12
Водоизмещение, т 3,8
Скорость, км/ч 60
Материал корпуса АМг:
- днище — 5 мм;
- борта — 4 мм;
- палуба — 3 мм;
- рубка — 3 мм.
25 апреля АО «Окская судоверфь» (входит в состав UCL Holding) в рамках контракта, предусматривающего изготовление корпусов и деталей самоходного понтона ПСТ-1 для предприятия Министерства Обороны РФ — ОАО «41 Центральный завод железнодорожной техники» — осуществила первые поставки продукции.
Заказчику отправлено 20 корпусов и комплектов деталей самоходного понтона типа ПСТ-1. Следующие 24 корпуса планируется направить во 2 квартале 2017 года. Всего по контракту, заключенному в 2016 году, Окская судоверфь поставит 50 комплектов деталей из листового металла и 70 корпусов.
Понтон самоходный (толкач) «ПСТ-1» проекта 02920 предназначен для обеспечения возможносности наведения наплавных железнодорожных мостов из имущества НЖМ-56 и МЛЖ-ВФ-ВТ, сборки и транспортировки на плаву строительно-монтажных плашкоутов, транспортировки паромов и организации паромных переправ.
Источники:
http://www.cnrg.ru/about/...ws/news_detail.php?ID=681
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- d-tatarinov
- 28.04.201715:02
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