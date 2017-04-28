В подмосковной Балашие ввели новейший корпус онкодиспансера

Накануне в Балашихе ввели в эксплуатацию новый хирургический корпус Московского областного онкологического диспансера.

Хирургический корпус построен в рамках ГЧП.

Общая стоимость возведения здания и оснащения его оборудованием обошлась в более чем 2,4 млрд рублей.

Новый корпус позволит диспансеру принимать на 250 пациентов больше,мощность диспансера увеличится до 700 коек.Общая площадь 9-этажного здания составляет 20 тыс. кв. м.

Здесь размещены блок на восемь операционных с рентгеноперационной, блок интенсивной и реанимационной терапии, экспресс-лаборатория, отделение лучевой диагностики и центральное стерилизационное отделение (ЦСО).

Московский областной онкологический диспансер благодаря вводу новых мощностей увеличит количество обслуживаемых пациентов вдвое в 2018 году.

В регионе реализуется крупнейший в России проект по созданию онкологического кластера.