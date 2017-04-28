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Авиация

«Вертолеты России» представили медицинские вертолеты в Китае

Специалисты холдинга «Вертолеты России» представили потенциальным заказчикам из Китая российскую вертолетную технику для проведения экстренных операций по спасению людей и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Презентация прошла в рамках авиационной выставки в городе Чжэнчжоу.

В ходе официальной части мероприятия специалисты холдинга «Вертолеты России» провели семинар на тему «Применение российских вертолетов во время экстренных спасательных операций», а также провели презентацию легкого вертолета «Ансат» с медицинским модулем и средних многоцелевых вертолетов типа Ка-32 и Ми-17.

Организатором семинара выступил Союз экстренных спасательных операций гражданской авиации Китая. Данная организация объединяет силы авиационного спасения Китая, взаимодействует с государством при чрезвычайных ситуациях, совместно с китайским обществом Красного креста создает во всех провинциях единую авиационную и наземную службу спасения «999».

Среди приглашенных гостей на конференции присутствовали руководители китайского общества Красного креста, центра спасения сейсмологического управления Китая, управления экономических операций министерства промышленности и информатизации, авиационных компаний, занимающихся поиском и спасением, и ряда других организаций.

В рамках мероприятия специалисты холдинга «Вертолеты России» также провели презентацию легкого вертолета «Ансат» с медицинским модулем.

По оценкам экспертов, эта модель имеет ряд серьезных конкурентных преимуществ перед аналогами в своем классе. Медицинский модуль вертолета обеспечивает возможность оказания первой медицинской, врачебной и экстренной медицинской помощи пострадавшим на месте. Кроме того, возможно проведение реанимации, интенсивной терапии и мониторинга основных функций жизнедеятельности организма пострадавшего во время транспортировки в медицинское учреждение.

В медицинской версии «Ансата» предусмотрена быстрая конвертация из медицинской в пассажирскую и обратно. Таким образом, он может использоваться для оказания помощи пострадавшим в местности со сложным рельефом, в отдаленных районах со сложной транспортной доступностью. Как отмечают в самом холдинге, благодаря наличию серьезных конкурентных преимуществ в своем классе, вертолет «Ансат» вызывает интерес эксплуатантов вертолетной техники не только России, но и зарубежных стран.

http://rostec.ru/news/4520275

Вертолеты России, Ансат, Ростех
  • Сергей Отческих Сергей Отческих
    28.04.1718:36:48

        ну чтоб презентация принесла как можно больше!!!

    #906859
    • Samboris Samboris
      28.04.1721:26:39

      Китай стал первым зарубежным заказчиком медицинского «Ансата», купив два вертолета

      Российская компания «Вертолеты России» и Wuhan Rand Aviation Technology из Китая заключили контракт на поставку вертолетов за границу, в соответствии с которым два медицинских «Ансата» будут доставлены в Китай до конца 2017 года.

      Таким образом, Китай стал первым зарубежным заказчиком «Ансата» в медицинском исполнении. По условиям договора, китайская компания заказала 6 вертолетов — два легких вертолета «Ансат» в медицинской комплектации, а также по два вертолета Ми-171 и 1 Ка-32, которые будут поставлены в Китай до конца следующего года. Кроме того, до конца 2018 года «холдинг „Вертолеты России“ планирует поставить Wuhan Rand Aviation Technology Service 18 вертолетов», сообщает пресс-служба компании. Еще один контракт на поставку вертолетов из Татарстана планируется заключить с другой китайской компанией.

      Подробнее на «БИЗНЕС Online»: www.business-gazeta.ru/news/327259[/quote]

      В Китае компаний много   

      #906892
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