«Вертолеты России» представили медицинские вертолеты в Китае

Специалисты холдинга «Вертолеты России» представили потенциальным заказчикам из Китая российскую вертолетную технику для проведения экстренных операций по спасению людей и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Презентация прошла в рамках авиационной выставки в городе Чжэнчжоу.

В ходе официальной части мероприятия специалисты холдинга «Вертолеты России» провели семинар на тему «Применение российских вертолетов во время экстренных спасательных операций», а также провели презентацию легкого вертолета «Ансат» с медицинским модулем и средних многоцелевых вертолетов типа Ка-32 и Ми-17.

Организатором семинара выступил Союз экстренных спасательных операций гражданской авиации Китая. Данная организация объединяет силы авиационного спасения Китая, взаимодействует с государством при чрезвычайных ситуациях, совместно с китайским обществом Красного креста создает во всех провинциях единую авиационную и наземную службу спасения «999».

Среди приглашенных гостей на конференции присутствовали руководители китайского общества Красного креста, центра спасения сейсмологического управления Китая, управления экономических операций министерства промышленности и информатизации, авиационных компаний, занимающихся поиском и спасением, и ряда других организаций.

В рамках мероприятия специалисты холдинга «Вертолеты России» также провели презентацию легкого вертолета «Ансат» с медицинским модулем.

По оценкам экспертов, эта модель имеет ряд серьезных конкурентных преимуществ перед аналогами в своем классе. Медицинский модуль вертолета обеспечивает возможность оказания первой медицинской, врачебной и экстренной медицинской помощи пострадавшим на месте. Кроме того, возможно проведение реанимации, интенсивной терапии и мониторинга основных функций жизнедеятельности организма пострадавшего во время транспортировки в медицинское учреждение.

В медицинской версии «Ансата» предусмотрена быстрая конвертация из медицинской в пассажирскую и обратно. Таким образом, он может использоваться для оказания помощи пострадавшим в местности со сложным рельефом, в отдаленных районах со сложной транспортной доступностью. Как отмечают в самом холдинге, благодаря наличию серьезных конкурентных преимуществ в своем классе, вертолет «Ансат» вызывает интерес эксплуатантов вертолетной техники не только России, но и зарубежных стран.