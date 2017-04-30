Новый станок зеркального фрезерования на «Авиастар-СП»
В условиях кооперации по производству самолета МС-21 на «Авиастар-СП» ведется монтаж нового станка зеркального фрезерования Mtorres TorresMill в цехе 222 заготовительно-штамповочного производства.
Станок для России уникальный, всего их два в нашей стране. Первый — на Иркутском авиационном заводе.
Станок зеркального фрезерования предназначен для изготовления обшивок по программе МС-21. Этот станок заменяет стандартное размерное химическое травление (РХТ) на фрезерование. Механическая обработка предпочтительней для деталей, потому что в итоге получается более стабильная толщина, нет разрыхленной поверхности и повышается ресурс изделия.
Получение обшивок методом механической обработки взамен химического травления заложено в конструкторской документации МС-21. Это позволит увеличить конкурентоспособность самолета по сравнению с другими авиалайнерами данного класса.
Одной из основных задач механической обработки алюминиевых фюзеляжных панелей является снижение их веса за счет уменьшения толщины. Именно поэтому в настоящее время широко применяются специальные многокоординатные обрабатывающие комплексы, отличающиеся использованием различных способов закрепления тонкостенных листовых заготовок обшивок планера. Внедренная автоматизированная интегрированная система TorresMill обеспечивает автоматическую установку обшивки в соответствии с требованиями РКД по теоретическому контуру. При этом цикл изготовления сокращается, т.к. после обтяжки изделие размещается сразу на станке, выполняется фрезерование, затем — столярные работы и далее по технологическому циклу.
Процесс классического РХТ был исторически внедрен и работал длительное время — десятки лет. Однако он экологически неблагоприятный, потому что используются химия и кислоты в больших объемах. Также имеются вредные факторы для деталей, так как поверхность имеет разрыхленную структуру, что пагубно на нее влияет. Процесс РХТ на обшивку требует около 5-ти рабочих дней, а аналогичная работа на станке Torres займет лишь 8 часов.