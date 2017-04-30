Новый станок зеркального фрезерования на «Авиастар-СП»

В условиях кооперации по производству самолета МС-21 на «Авиастар-СП» ведется монтаж нового станка зеркального фрезерования Mtorres TorresMill в цехе 222 заготовительно-штамповочного производства.

Станок для России уникальный, всего их два в нашей стране. Первый — на Иркутском авиационном заводе.

Станок зеркального фрезерования предназначен для изготовления обшивок по программе МС-21. Этот станок заменяет стандартное размерное химическое травление (РХТ) на фрезеро­вание. Механическая обработка предпочтительней для деталей, потому что в итоге получается более ста­бильная толщина, нет разрыхленной поверхности и повышается ресурс изделия.

Получение обшивок методом механической обра­ботки взамен химического травления заложено в конструк­торской документации МС-21. Это позволит увели­чить конкурентоспособность самолета по сравнению с другими авиалайнерами данного класса.

Одной из основных задач механической обработ­ки алюминиевых фюзеляжных панелей является снижение их веса за счет уменьшения толщины. Именно поэтому в настоящее время широко приме­няются специальные многокоординатные обрабаты­вающие комплексы, отличающиеся использовани­ем различных способов зак­репления тонкостенных ли­стовых заготовок обшивок планера. Внедренная авто­матизированная интегриро­ванная система TorresMill обеспечивает автоматическую установку обшивки в соот­ветствии с требованиями РКД по теоретическому контуру. При этом цикл из­готовления сокращается, т.к. после обтяжки изделие размещается сразу на стан­ке, выполняется фрезерова­ние, затем — столярные рабо­ты и далее по технологичес­кому циклу.

Процесс классического РХТ был исторически внедрен и работал длительное время — десятки лет. Однако он экологически неблагоприятный, потому что используются химия и кислоты в больших объемах. Также имеются вредные факторы для деталей, так как поверхность имеет разрыхленную структуру, что пагубно на нее влияет. Процесс РХТ на обшивку тре­бует около 5-ти рабочих дней, а аналогичная работа на станке Torres займет лишь 8 часов.