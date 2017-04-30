Мраморная жила: Россия начинает разработку уникального месторождения



Мраморная жила: Россия начинает разработку единственного в мире месторождения

Уже исчезнувшая с карты российская деревня Анновка, располагающаяся в Катав-Ивановском районе, обрела былую славу, благодаря уникальному месторождению, аналогичного которому нет ни в одной другой точке мира. Речь идет о месте, где найдены запасы рифийского мрамора, обладающего уникальными свойствами.

Около года на этом месте геологи ведут изыскательные работы, тщательнейшим образом изучая образцы уникального полезного ископаемого. По словам специалистов, этот камень имеет невероятную прочность и даже по своим свойствам не уступает граниту. Шлифуется до блеска, а износостойкость рассчитана на 200 лет. Кроме того, испытания морозостойкости российского мрамора также поразили исследователей. За счет уникальной молекулярной структуры камень не выветривается и не выгорает на солнце. По большей части месторождение хранит в себе серый мрамор, однако также присутствуюТ и оттенки от бурого до зеленого.

Хотя работы по добыче полезных ископаемых еще не начались, но применение для серого мрамора уже найдено. В настоящий момент в Санкт-Петербурге ведутся работы по восстановлению исторического центра. Как известно, большая часть архитектуры выполнена как раз из серого мрамора, поэтому спрос на него будет весьма велик.

Отмечается, что добыча будет производиться без взрывов, чтобы не испортить структуру камней, так как его целостность сильно сказывается на интересе со стороны предпринимателей. Стоит отметить, что многие скульпторы высоко ценят не только качество, но и высокохудожественность российского мрамора, объясняя это тем, что для облицовки станций метрополитена или фасадов лучше него ничего не придумать.

Величайшими ценителями камнеобработки являются итальянцы. Их специалисты уже успели оценить российский мрамор и дали ему высший балл. Сейчас запасы этого полезного ископаемого в Европе стремительно иссякают, что может положительно сказаться на закупках мрамора из Анновского месторождения.

По словам российских разработчиков нового месторождения, производство в этом регионе будет абсолютно безотходным и даже самым маленьким крошкам будет найдено свое применение. Ожидается, что проект первой очереди цеха будет получен уже в конце текущего месяца. Сразу после этого начнутся первые этапы строительства, к которому будут привлечены местные фирмы.

И, главное. Благодаря привлечению инвестиций, находящиеся по близости села также будут «возрождены», ведь любое производство подразумевает появление рабочих мест и, следовательно, развитие инфраструктуры.