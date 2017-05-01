В ОЭЗ «Лотос» дан старт строительству завода по производству электротехнического оборудования

20 апреля в Астраханской области состоялась закладка камня в фундамент будущего завода по производству электротехнического оборудования.

На территории ОЭЗ «Лотос», близ города Нариманов, в ближайшем будущем астраханские подрядчики построят два производственных корпуса. В первом планируется наладить выпуск электрощитового оборудования, во втором — укрупнительную сборку и испытание трансформаторов. Проектная мощность завода составит три тысячи единиц оборудования год. По словам генерального директора ООО «АТЕФ Русс» Тофика Гамидова, основной продукцией будущего завода станет качественное оборудование высокой степени надёжности для предприятий топливно-энергетического комплекса, судостроения, ЖКХ, транспорта. Большое внимание будет уделено созданию энергосберегающих трансформаторов. На предприятии будет создано 200 рабочих мест. Подготовкой кадров заняты астраханские учебные заведения.

Планируемые инвестиции в проект — 1,1 млрд рублей.

Проект по импортозамещению реализует компания «АТЕФ РУСС» — первый иностранный резидент на территории особой экономической зоны «Лотос».

В настоящее время 75% рынка трансформаторов в России составляет импортная продукция. Открытие завода в астраханской особой экономической зоне позволит компании занять не менее 4,5% российского рынка трансформаторов и электрощитового оборудования.

«Мы уверены, что наше предприятие создаст мощную конкуренцию зарубежным производителям — тем более, что созданные здесь трансформаторы будут значительно дешевле импортируемых, — заявил Тофик Гамидов. — Способствовать конкурентоспособности нового завода будут налоговые преференции, которые даёт нам статус резидента ОЭЗ «Лотос».