Российская селекция покорила частников, осталось покорить промышленников

Российская селекция имеет больший авторитет у мелких фермеров, производители сельскохозяйственной продукции промышленных масштабов пока по-прежнему отдают предпочтение иностранным семенам. К таким выводам приходят отечественные растениеводы. Особенно трудная ситуация с сахарной свеклой, а вот по части картофеля и зерна наши селекционеры теснят зарубежных. Об этом рассказала заведующая отделом овощных и бахчевых культур Всероссийского института растениеводства Анна Артемьева.

По данным Государственного реестра, в списке допущенных к выращиванию на территории России 6,5 тысяч сортов, из них порядка половины наименований — отечественной селекции. Крепче всего позиции у российской белокочанной капусты — она имеет больше всего сортов и гибридов. Также неплохо оцениваются показатели отечественных томата и огурца, а также лука и перца.

По словам эксперта, владельцы приусадебных участков в России предпочитают отечественные сорта овощей — причем именно сорта, а не гибриды, несмотря на то, что и то, и другое может быть одинаково качественным.

При этом крупные тепличные комплексы российская селекция еще не покорила. Они пока отдают предпочтение иностранным сортам, в некоторых случаях это связано с договоренностями: технология производства приобретается вместе с семенами. В то же время гораздо лучше ситуация с зерновыми культурами — их Россия даже экспортирует. Востребован на мировом рынке российский подсолнечник — семена и масло, по продажам которого Россия сейчас занимает второе место в мире. Также в стране действует два десятка центров по выведению сортов картофеля. А вот что касается культивирования сахарной свеклы, на 98% процентах площадей выращиваются зарубежные гибриды. В настоящее время в России осталось только 3 селекционных центра, которые занимаются разработками этой культуры. Для сравнения, в СССР действовало 117 таких центров.

Анна Артемьева отмечает: доля крупных хозяйств в овощном потреблении россиян составляет только 15-20%, основная часть приходится как раз на частных производителей.

Добавим, эксперт считает, что при поддержке государства российские селекционеры могут выполнить программу по увеличению доли отечественных семян на российском рынке до 50-70% ориентировочно к 2020 году. Необходимые для этого условия — продуманная государственная программа, поддерживающая семеноводство как важную наукоемкую отрасль.