«Уралэлектромедь» начала производить брикеты взамен дорогостоящего кокса

В филиале «Производство полиметаллов» АО «Уралэлектромедь» (предприятие металлургического комплекса УГМК) приступили к производству топливных брикетов, которые будут использоваться в качестве топлива для шахтных печей. Себестоимость 1 тонны брикетов из коксовой мелочи и пыли в 2 раза ниже, чем у кокса. Сырьем для производства брикетов служит коксовая мелочь, которая также как и кокс, закупается на рынке, но стоит в несколько раз дешевле. По словам главного инженера филиала Олега Берняева, брикеты — это хорошая альтернатива дорогостоящему коксу. Новый топливный продукт по своим качественным характеристикам абсолютно идентичен доменному коксу.

— Заменив кокс топливными брикетами примерно на 30%, мы сможем экономить на закупке энергоресурсов, что в конечном итоге позволит снизить себестоимость черновой меди, — отметил он.

Эксперименты по получению коксовых брикетов проводились с августа 2015 года, как в лаборатории исследовательского центра АО «Уралэлектромедь», так и в условиях производства. Реализовать проект удалось благодаря новому прессу «LUDMAN» (США), установленному в цехе брикетирования в 2015 году. За счет высокой производительности, «американец» позволяет без ущерба для основной технологии брикетирования мелкодисперсного сырья изготавливать аналогичные брикеты из коксовой мелочи.

В настоящий момент филиал приступил к использованию брикетов на постоянной основе на всех трех шахтных печах. На предприятии рассчитывают получать до 700 тонн топливных брикетов в месяц.