«Уралэлектромедь» начала производить брикеты взамен дорогостоящего кокса
— Заменив кокс топливными брикетами примерно на 30%, мы сможем экономить на закупке энергоресурсов, что в конечном итоге позволит снизить себестоимость черновой меди, — отметил он.
Эксперименты по получению коксовых брикетов проводились с августа 2015 года, как в лаборатории исследовательского центра АО «Уралэлектромедь», так и в условиях производства. Реализовать проект удалось благодаря новому прессу «LUDMAN» (США), установленному в цехе брикетирования в 2015 году. За счет высокой производительности, «американец» позволяет без ущерба для основной технологии брикетирования мелкодисперсного сырья изготавливать аналогичные брикеты из коксовой мелочи.
В настоящий момент филиал приступил к использованию брикетов на постоянной основе на всех трех шахтных печах. На предприятии рассчитывают получать до 700 тонн топливных брикетов в месяц.