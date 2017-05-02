На Усть-Среднеканской ГЭС начали монтаж машинного зала для третьего гидроагрегата

На Усть-Среднеканской ГЭС, возводимой РусГидро в Магаданской области, строители начали монтаж металлокаркаса машинного зала для третьего гидроагрегата. К настоящему времени уже смонтировано более 50 тонн металлоконструкций.

Проект Усть-Среднеканской ГЭС предусматривает последовательный ввод гидроагрегатов. Первые два гидроагрегата станции были введены в эксплуатацию в 2013 году. В настоящее время ведется строительство второго пускового комплекса, предусматривающего монтаж третьего гидроагрегата и увеличение высоты плотины. Ввести гидроагрегат № 3 Усть-Среднеканской ГЭС в эксплуатацию планируется в 2018 году.

Гидростроители продолжают работы по монтажу третьего гидроагрегата, завершены сварные работы на стыке водовода и спиральной камеры. Продолжается бетонирование глухой станционной плотины, водосбросной плотины и сопрягающего устоя. Выполняются земельно-скальные работы по возведению левобережного участка русловой земляной плотины.

После завершения закупочных процедур планируется приступить к монтажу комплектного распределительного устройства (КРУЭ) 220 кВ второй очереди. Ведутся отделочные работы в здании эксплуатационных служб, к концу 2017 года планируется сдать объект в постоянную эксплуатацию.

Усть-Среднеканская ГЭС — строящаяся гидроэлектростанция на реке Колыма, является второй в каскаде Колымских ГЭС. Расположена в 9 километрах от устья реки Среднекан, впадающей в Колыму. Строительство Усть-Среднеканской ГЭС начато в 1991 году. Завершение строительства станции позволит создать предпосылки для развития горнодобывающих предприятий; переключить на Усть-Среднеканскую ГЭС регулирование судоходных попусков, что позволит снять ограничения на режимы работы Колымской ГЭС; увеличить надёжность энергоснабжения Магаданской области; сократить потребление привозного топлива и за счёт этого улучшить экологическое состояние региона; создать новые рабочие места.