Деятельность ЗАО «НПО Специальных материалов»

Предприятие отсчитывает свою историю от 1991 года, когда на базе броневой лаборатории ЦНИИ Материалов Министерства оборонной промышленности СССР было создано новое производственное объединение. В настоящее время НПО СМ включает в себя Научно-исследовательский институт, завод Специальных материалов, испытательный и научно-методический центр. На предприятии занято 450-500 человек.
Танк Т-80Б у проходной Завода «НПО специальных материалов», видимый с главного хода Октябрьской железной дороги, является «визитной карточкой» НПО СМ
Эхо «лихих 90-х» — опытный бронеавтомобиль, который сейчас стоит на территории предприятияРаскройный участок, где ведется производство элементов бронежилетовНа данном участке работает автоматический комплексЦех композиционной брони — тут стекло собирают в «пакет». Масса квадратного метра стекла 25 килограмм, поэтому без «присосок» не обойтисьЛист стекла помещается на стенд для дальнейшей автоматической резкиЗдесь из выкроек создают финальные изделия, в день визита шили бронежилетыНа данном участке ведется окончательная сборка электрошоковых устройствА на здесь рука мастера наносит финальные штрихи (или заклепки) к наручникам (из броневой стали), в количестве порядка 600 в деньОбразцы серийно выпускаемой продукцииИ вот здесь особенно во всей красеИ образец перспективного бронежилета для МВДЗдесь работают с крупногабаритными изделиями, порой достигающих массы в несколько десятков тонн