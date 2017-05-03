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Фотофакты

Деятельность ЗАО «НПО Специальных материалов»

Предприятие отсчитывает свою историю от 1991 года, когда на базе броневой лаборатории ЦНИИ Материалов Министерства оборонной промышленности СССР было создано новое производственное объединение. В настоящее время НПО СМ включает в себя Научно-исследовательский институт, завод Специальных материалов, испытательный и научно-методический центр. На предприятии занято 450-500 человек.

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Танк Т-80Б у проходной Завода «НПО специальных материалов», видимый с главного хода Октябрьской железной дороги, является «визитной карточкой» НПО СМ

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Эхо «лихих 90-х» — опытный бронеавтомобиль, который сейчас стоит на территории предприятия

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Раскройный участок, где ведется производство элементов бронежилетов
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На данном участке работает автоматический комплекс
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Цех композиционной брони — тут стекло собирают в «пакет». Масса квадратного метра стекла 25 килограмм, поэтому без «присосок» не обойтись
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Лист стекла помещается на стенд для дальнейшей автоматической резки
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Здесь из выкроек создают финальные изделия, в день визита шили бронежилеты
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На данном участке ведется окончательная сборка электрошоковых устройств
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А на здесь рука мастера наносит финальные штрихи (или заклепки) к наручникам (из броневой стали), в количестве порядка 600 в день
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Образцы серийно выпускаемой продукции
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И вот здесь особенно во всей красе
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И образец перспективного бронежилета для МВД
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Здесь работают с крупногабаритными изделиями, порой достигающих массы в несколько десятков тонн

http://bmpd.livejournal.com/2580459.html

Санкт-Петербург, "НПО Специальных материалов"
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