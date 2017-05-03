Деятельность ЗАО «НПО Специальных материалов»

Предприятие отсчитывает свою историю от 1991 года, когда на базе броневой лаборатории ЦНИИ Материалов Министерства оборонной промышленности СССР было создано новое производственное объединение. В настоящее время НПО СМ включает в себя Научно-исследовательский институт, завод Специальных материалов, испытательный и научно-методический центр. На предприятии занято 450-500 человек.



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Танк Т-80Б у проходной Завода «НПО специальных материалов», видимый с главного хода Октябрьской железной дороги, является «визитной карточкой» НПО СМ



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