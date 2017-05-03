Холдинг «Швабе» поставил коллиматорные прицелы в Республику Болгария

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Холдинг «Швабе» осуществил в апреле поставку оптических и коллиматорных прицелов в Республику Болгария. Заказчику было отправлено более 100 единиц прицельной техники. Очередная поставка прицельной техники в Болгарию запланирована на май 2017 года.

Поставка прицелов «Швабе» осуществлена в рамках договора, заключенного в марте 2016 года. В апрельскую партию вошли оптические прицелы переменной кратности PV1.2-6×24L , а также открытые и закрытые коллиматоры — Р1×20 , Р1×25 и Р1×30 .

«Наша продукция стабильно пользуется высоким спросом на оружейном рынке Болгарии. За время сотрудничества мы осуществили уже 4 поставки прицелов болгарскому заказчику производства нашего предприятия — Вологодского оптико-механического завода. В долгосрочной перспективе мы планируем увеличить объемы продаж в данной стране на 10%", — рассказал заместитель генерального директора „Швабе“ Иван Ожгихин.

Р1×20, Р1×25 и P1х30, представляющие собой линейку коллиматорных прицелов ВОМЗ, предназначены для точной наводки спортивного и охотничьего оружия по различным целям, в том числе по быстродвижущимся. Данные приборы обладают прочным металлическим корпусом и способны работать в температурном диапазоне от -40°С до +50°С.

Р1×20 — самый компактный представитель в семействе открытых коллиматорных прицелов. Малый вес (70 г) и небольшой размер линзы (23 мм) позволяют использовать данный прибор на ружьях малых калибров.

Р1×30 весит около 130 г и по сравнению с Р1×20 обладает увеличенной линзой — 19×25 мм. В меню прицела заложены три типа прицельных марок („Точка“, Т-образная» и «Т-образная с точкой») и многоуровневая система регулировки их яркости. Среди достоинств данного открытого коллиматорного прицела можно также выделить кратковременную (до 1 мс) устойчивость к ударным нагрузкам с ускорением до 800 g.

Р1×25 — закрытый коллиматорный прицел и по сравнению с коллиматорными приборами открытого типа обладает повышенной защищенностью оптической части от негативного воздействия атмосферных осадков, грязи и пыли. Он оснащен прицельной маркой типа «Точка» с многоуровневой системой регулировки яркости. Прицел подходит для установки на длинноствольное огнестрельное оружие среднего и крупного калибра.

PV1,2-6×24L обладает плавным изменением увеличения кратности в диапазоне от 1,2 до 6 крат и позволяет останавливаться на любом промежуточном его значении. Прицельная сетка имеет регулируемую (9 степеней яркости) подсветку и располагается в объективной фокальной плоскости прибора; при изменении кратности ее размер не меняется. Данный прицел предназначен для поиска и выслеживания дичи, загонной охоты (дальность стрельбы до 100-150 м) или охоты с подхода, а также для стрельбы по малоразмерным объектам.