Встречайте новую марку светильников K-Lama
При производстве используются отечественные материалы и комплектующие.
Основной упор марка делает на премиальный дизайн и качественные материалы.
В производстве светильников используется сталь, дерево, углепластик и медь. Большинство светильников снабжены электронными схемами защиты и диммирования.
Каждый светильник производится небольшой серией. Полная смена каталога планируется раз в полгода. Марка сотрудничает с российскими дизайнерами.
04.05.1705:54:33
04.05.1708:51:02