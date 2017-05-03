Встречайте новую марку светильников K-Lama



Сборщик / серия Киборги

Новое производство светильников в популярных стилях Лофт, Рустик, Киберпанк.

При производстве используются отечественные материалы и комплектующие.

Основной упор марка делает на премиальный дизайн и качественные материалы.

В производстве светильников используется сталь, дерево, углепластик и медь. Большинство светильников снабжены электронными схемами защиты и диммирования.

Каждый светильник производится небольшой серией. Полная смена каталога планируется раз в полгода. Марка сотрудничает с российскими дизайнерами.



Балтика / серия Киборги