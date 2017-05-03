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Производство

Встречайте новую марку светильников K-Lama

  • Сборщик / серия Киборги
  • Сборщик / серия Киборги
Новое производство светильников в популярных стилях Лофт, Рустик, Киберпанк.

При производстве используются отечественные материалы и комплектующие.

Основной упор марка делает на премиальный дизайн и качественные материалы.

В производстве светильников используется сталь, дерево, углепластик и медь. Большинство светильников снабжены электронными схемами защиты и диммирования.

Каждый светильник производится небольшой серией. Полная смена каталога планируется раз в полгода. Марка сотрудничает с российскими дизайнерами.

  • Балтика / серия Киборги
  • Балтика / серия Киборги
  • НАСА
  • НАСА
http://k-lama.com/about.html

Производство, Светильники
  • Nyorre Nyorre
    04.05.1705:54:33

    Красиво, но безумно дорого.

    Но для тех, кто не хочет ждать загрузки сайта по 10 минут, цена лампы с щупальцами — 80 000 рублей.

    #908088
    • opt1mist opt1mist
      04.05.1708:51:02

      Вполне приемлемые цены за штучную авторскую работу, выглядят достойно

      #908121
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