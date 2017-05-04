«Честная ферма»

Первым местом, где мы познакомились с фермерским бытом, стала «Честная ферма» в Спасском районе.

Семья Марины Хван приехала в Спасский район в 2009 году из Северной Осетии. Именно тогда друзья подарили им первого теленка, который стал началом большого дела.

— У меня родители на Кавказе занимались выращиванием арбузов, лука, а так чтобы животноводством — нет. Мы когда сюда приехали, друзья нам подарили теленка. Мы даже не знали с чего начать, а через неделю друзья привезли ещё девять баранов. Вот мы сели и начали думать, что с ними делать, как стричь. Для начала решили, что нужно построить им загон, — рассказала хозяйка фермы Марина Хван.

С тех пор семья начала заниматься разведением крупного рогатого скота, птицей. По ходу развития своей фермерской деятельности набирались опытом, пробовали новое, экспериментировали. Официально КФХ зарегистрировали всего 4 года назад. Сейчас земли в собственности 2 га, еще 7 га администрация Спасского района предоставляет в аренду, где семья разводит птицу и кроликов, выращивает продукты для собственного пользования.

Свою продукцию фермеры реализуют под брендом «Честная ферма», что очень привлекло внимание участников пресс-тура.

Региональные журналисты посетили фермеров Спасского и Рязанского районов в рамках пресс-тура, организованного министерством сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области.



В Рязанской области готовят итальянские сыры и выращивают кур с чёрным мясом



В Рязанской области готовят итальянские сыры и выращивают кур с чёрным мясом



В Рязанской области готовят итальянские сыры и выращивают кур с чёрным мясом



В Рязанской области готовят итальянские сыры и выращивают кур с чёрным мясом



В Рязанской области готовят итальянские сыры и выращивают кур с чёрным мясом



В Рязанской области готовят итальянские сыры и выращивают кур с чёрным мясом



В Рязанской области готовят итальянские сыры и выращивают кур с чёрным мясом



В Рязанской области готовят итальянские сыры и выращивают кур с чёрным мясом



В Рязанской области готовят итальянские сыры и выращивают кур с чёрным мясом



В Рязанской области готовят итальянские сыры и выращивают кур с чёрным мясом

В Рязанской области с каждым годом развивается сельское хозяйство. Мы наблюдаем, как появляются масштабные автоматизированные предприятия. Но основой всего продолжают оставаться небольшие фермерские хозяйства, где чтят традиции предков, вкладывают душу и заботятся о продукте на каждом этапе производства.

— В своё время я имела отношение к «Даниловскому рынку». Там, общаясь с фермерами, оказалось, что это не их птица. Мне обидно стало, ведь ребята, которые производят, должны сами продавать. Это честно. Я сама езжу везде, с удовольствием рассказываю о продукции. Без этого никак, — рассказала хозяйка.

На момент нашего общения с фермером, в хозяйстве был первый привоз птицы. «Честная ферма» выращивает бройлерных и чёрных голошейных кур, цесарок, гусей, уток, разных пород индюков. Первый привоз, по словам хозяйки фермы, составил около 1,5 тысячи птиц. Такие привозы бывают пару раз в неделю.

После откорма птицу забивают на собственной официальной бойне прямо на ферме. Реализуют продукцию в основном в Москве и Московской области.

— Для Рязани наша продукция слишком дорогая, если всё сложить: электроэнергию, рабочую силу, содержание, то фермерская курица не может стоить 100 рублей за кг. А нужно ведь что-то зарабатывать, чтобы часть потом инвестировать, — поясняет Марина Хван.

Постоянного количества работников на ферме нет. Все зависит от сезона. Сейчас работают 3 человека, ближе к лету работников обычно до 20 человек. По словам хозяйки фермы, значимая помощь исходит от семьи и друзей. Расширять хозяйство не планируют.

— До бесконечности расширяться невозможно. Это на качестве будет отражаться. Мы хотим выращивать честную, правильную, экологически чистую продукцию. Когда ты лично отвечаешь за всё, тогда это работает, если нет, то ничего не получится, — поясняет женщина.

Со слов хозяйки, все, что есть сейчас на ферме, построено своими руками. Помогали семья и близкие друзья. И среди соседей-фермеров сложился небольшой «дружеский кооператив».

Патриоты Спасского района

В селе Панино Спасского района нас встречал Виктор Николаев, управляющий животноводческой КФХ.

Он родился и вырос в Спасском районе, после окончания школы 25 лет служил, по долгу службы часто менял место жительства. Выйдя на пенсию, вернулся на свою малую родину. Сам себя называет «патриотом Спасского района».

— Нам предложили заняться животноводством, а точнее — откормом бычков. Решили попробовать, год работали, но не были довольны результатом. Посчитали, что выгоднее будет заниматься молочным животноводством, — рассказал управляющий фермой.

Через год совместной работы компаньоны разделились: товарищ занялся заготовкой сена, а Виктор Николаев с женой Светланой взяли в аренду ферму и начали заниматься производством молока.

В хозяйстве сейчас 70 дойных коров, а также телята и тёлки.

— В наших планах не останавливаться, чтобы поголовье увеличивалось. На 20 голов за этот год у нас прирост. Планируем так каждый год, — рассказал Виктор Николаев.

Благодаря грантам и поддержке администрации в хозяйстве удаётся обновлять технику.

На данный момент в пользовании фермы четыре трактора, один из них куплен по гранту, а также пресс, грабли и многое другое. По словам управляющего, для того, чтобы самим заготовить достаточное количество сена техники хватает. Работников на ферме немного, часть из них местные жители, часть иностранные работники.

Продукцию реализовывают в Рязанской области. Часть идёт в молочный цех в Мурмино, работают и с частными лицами, летом, когда надоев обычно больше, молоко отправляют в Старожилово.

— В работе всё устраивает, если бы не устраивало, наверно, не занимался бы. Мы в основном надеемся на свои силы, но и без помощи со стороны администрации не обходимся. Сотрудничаем с местными сельхоз предприятиями, например, ООО «Разбердеевское», у них зерно закупаем. Делимся опытом, советуемся с другими фермерами, — пояснил Виктор Николаев.

Семейные традиции

В селе Коростово Рязанского района нас встретила Елена Крючкова, владелица личного подсобного хозяйства, которое занимается молочной продукцией.

Производство молочной продукции в их семье — это многолетняя традиция. Для таких гостей, как мы, в хозяйстве есть целый стенд с фотографиями, отражающими историю и труд нескольких поколений семьи.

— Всё началось с наших родителей, которых уже нет с нами. Благодарность им большая, что они нас приучили к труду, честности и благодарности, — вспоминает хозяйка.

Здесь бережно относятся к семейным традициям, памяти предков. Елена рассказала нам о первой корове в хозяйстве, которая появилась у них 45 лет назад. С ней связано много занятных историй, а о вкусе молока коровы Медуни вспоминают и по сей день.

Но, по словам Елены, заниматься производством молочной продукции было скорее вынужденной мерой.

— Раньше мы думали, разве мы когда-нибудь будем заниматься молочной продукций? Да никогда. Ведь было всё: жильё, работа. Но наступили время, когда кушать было нечего, работы не найдёшь. Выручали родители в деревне. Мама сделает творожок, мы поедем на рынок и его продадим. Благодаря этому жили, — рассказывает она.

Именно в тот момент дело родителей стало делом еще нескольких семейных поколений.

Сейчас Елена Крючкова с сестрой и племянницей занимаются производством молочной продукции и её реализацией. Содержанием коров и поставками молока занимаются соседи.

— Подруга Лидия занимается крупным рогатым скотом, а мы производством, потому что нельзя заниматься в одном подворье и разведением и изготовлением продукции, т.к. молоко очень восприимчиво к запахам, — поясняет хозяйка.

В селе, благодаря сестрам Елене и Татьяне, образовался целый кооператив из семи семей.

По словам хозяйки, со временем стало интересно не только сметану с творогом сделать, а еще что-то. На данный момент хозяйство производит 41 наименование продукта. Среди них масло, сметана, творог, различные йогурты, сыры, который они продавали на московских ярмарках.

— Начинали с адыгеевского сыра. Но душа была не на месте. Грузины торгуют у них всякая всячина и такая вкуснота! Потом мы с ними подружились, и они нас научили делать сулугуни, сырные рулеты с твороженной начинкой, затем с рикоттой, — рассказала Елена.

— В сутки нам нужно, чтобы часов 30 было. Тогда нам на все времени хватит, нас это устроит, — шутит Елена Крючкова.

Главный принцип работы в хозяйстве — делать все с душою, без консервантов, размягчителей и обязательно вручную.

Теперь ездить на московские ярмарки нет необходимости, эксклюзивный товар разбирают соседи, а на рязанских ярмарках выстраиваются большие очереди. В семье считают, что только на таких ярмарках можно купить натуральные продукты, поэтому именно там они и продают свою продукцию.