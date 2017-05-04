«Северсталь» освоила производство новой продукции

«Северсталь» освоила производство двухфазной феррито-мартенситной горячекатаной травленой стали повышенной прочности, выпускаемой под маркой DP600. Эта продукция используется для изготовления силовых деталей автомобилей и колесных дисков. Новая марка стали освоена на стане 2000 листопрокатного цеха № 2 Череповецкого металлургического комбината (входит в дивизион «Северсталь Российская сталь»). Она отличается сочетанием высокой прочности и пластичности, а также высокой скоростью деформационного упрочнения и низким пределом текучести. Это позволяет эффективно применять ее для изготовления деталей автомобилей методом холодной штамповки. Такие свойства достигаются благодаря выбору оптимальной технологии производства: определенной композиции химических элементов и температурных режимов горячей прокатки на стане 2000.