Новое здание Музея отечественной военной истории открыли в Московской области

Второй музей отечественной военной истории открылся в Истринском районе. Первое здание было открыто в 2014-м и посвящено ВОВ. Новая экспозиция охватывает историю с 1801 года. Представлена коллекция оружия 19−20 веков, награды русской армии, документы.

Музей расположен непосредственно на местах боевой славы, в декабре 1941 года в деревне Падиково было остановлено наступление фашистов на Москву. Первое здание музея, посвященное истории Великой Отечественной войны, было открыто 9 мая 2014 года.

Каждый предмет директор музея собирал лично по всему миру, у отечественных и зарубежных коллекционеров.

Если в первом здании музея представлены военная техника, документы и награды периода Великой отечественной войны, то главная гордость нового — образцы оружия. Здесь можно проследить оружейную революцию, как сабли и винтовки меняли свой облик в течении десятилетий.

Общая площадь двух сооружений составляет 4 тысячи квадратных метров. Рядом на открытой территории площадью 2 гектара размещены артиллерийские и танковые экспонаты. Некоторые из представленных музейных предметов в России являются единственными. Все находки отреставрированы и восстановлены до рабочего состояния.

Каждый экспонат до того, как украсить витрину, прошел независимую экспертизу. Его оценивали историки и определяли точную датировку и историческую ценность.

Музей работает бесплатно. Чтобы посмотреть экспозицию с экскурсией, нужно только записаться по телефону.