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Судостроение и судоходство

На «Красном Сормово» спущен второй танкер-химовоз для «Волготранса»

5 мая 2017 года нижегородский завод «Красное Сормово» (генеральный директор Николай Жарков, завод входит в АО «Объединенная судостроительная корпорация») спустил на воду свое двадцать третье нефтеналивное судно проекта RST27 дедвейтом в море/реке 7022/5420 тонн «Волготранс — 2702». Оно стало сороковым спущенным на воду судном в этой серии.

Танкер-химовоз строится для судоходной компании «Волготранс» (генеральный директор Родион Светличнов).

Проект RST27 разработан Морским Инженерным Бюро. Британское Королевское общество корабельных инженеров RINA дважды включало проект RST27 в число лучших судов года (Significant Ships of 2012 и Significant Ships of 2013).

http://meb.com.ua/news/news.html

Красное Сормово, танкер, RST27, Нижний Новгород
  • Eugene Samarev Eugene Samarev
    05.05.1714:05:45

    20-е, 3-е или всё-таки ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЕ судно?

    #908659
    • exhausted1987 exhausted1987
      05.05.1715:12:45

      На гиперссылочку «тык» и посчитать: двадцать третье на данной верфи.

      #908682
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