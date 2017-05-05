На «Красном Сормово» спущен второй танкер-химовоз для «Волготранса»

5 мая 2017 года нижегородский завод «Красное Сормово» (генеральный директор Николай Жарков, завод входит в АО «Объединенная судостроительная корпорация») спустил на воду свое двадцать третье нефтеналивное судно проекта RST27 дедвейтом в море/реке 7022/5420 тонн «Волготранс — 2702». Оно стало сороковым спущенным на воду судном в этой серии.

Танкер-химовоз строится для судоходной компании «Волготранс» (генеральный директор Родион Светличнов).

Проект RST27 разработан Морским Инженерным Бюро. Британское Королевское общество корабельных инженеров RINA дважды включало проект RST27 в число лучших судов года (Significant Ships of 2012 и Significant Ships of 2013).