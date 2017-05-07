«Швабе» запустил в серию модернизированный прицел ночного видения

Холдинг «Швабе» начал массовый выпуск усовершенствованных прицелов ночного видения эконом-класса ПН-2М.

ПН-2М, модернизированный специалистами предприятий Холдинга — «Швабе — Оборона и Защита» и «Швабе-Приборы», предназначен для наблюдения, ориентирования на местности и прицеливания при стрельбе в темное время суток. Прицел совместим с карабинами «Вепрь», «Лось», «Барс», «Сайга», «Тигр», ТОЗ-78, ТОЗ-99 (калибров 5,6; 5,6×39; 7,62×39; 5,56×45 (.223); 7,62×51 (.308); 7,62×54R; .30-06), а также подходит для гладкоствольного оружия с вертикальным или горизонтальным расположением стволов 16, 12 калибров с помощью переходных кронштейнов.

«Новинка позволит нам полностью закрыть потребности российских охотников в недорогом и качественном приборе, позволяющем уверенно поражать цель в условиях пониженной освещенности — 0,04-0,05 лк. Благодаря конкурентоспособной цене она займет достойное место на рынке прицелов ночного видения эконом — класса», — сообщил генеральный директор «Швабе — Оборона и Защита» Василий Рассохин.

ПН2М обладает 2,5-кратным увеличением и может распознавать цель в ночное время суток на дистанции до 100 метров. Изделие имеет прочный корпус из алюминиевого сплава с защитой от пыли и влаги, а также диоптрийную подвижку окуляра (±4 дптр). Прицел способен работать в температурном диапазоне от — 20 до +40°С и относительной влажности воздуха не более 80%.