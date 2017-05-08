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Армия и Флот

Черноморский флот пополнился двумя противодиверсионными катерами «Раптор»

  • Быстроходный патрульный катер проекта 03160 «Раптор»
  • Быстроходный патрульный катер проекта 03160 «Раптор»
Новейшие противодиверсионные катера проекта «Раптор» вошли в состав Черноморского флота, сообщает Минобороны России.

«В Севастополе торжественно подняты Андреевские Военно-морские флаги на двух новейших противодиверсионных катерах П-415 и П-425 проекта «Раптор», — говорится в сообщении.

На Черноморском флоте теперь восемь «Рапторов», которые способны работать в любое время суток в прибрежной зоне морей, проливах и устьях рек на удалении до 100 миль от базы.

Катера могут доставить к месту назначения до 20 морских пехотинцев, способны перехватывать и задерживать малоразмерные надводные цели и выполнять поисково-спасательные функции.

Длина катера составляет примерно 17 метров, ширина — порядка четырех метров. «Раптор» способен разгоняться до 50 узлов.

https://tvzvezda.ru/news/opk/content/201705081117-sh5x.htm

ВМФ, Севастополь, проект Раптор
  • Иван Кротов Иван Кротов
    08.05.1711:57:59

    главное что у него пушка с автоматическим наведением при скорости 50 узлов.

    ЗЫ Калибр туда засунуть цены бы не было    

    Отредактировано: Иван Кротов~11:58 08.05.17
    #909188
  • NaSa NaSa
    08.05.1713:21:18

    «

    Трухачев отметил, что с приемом новых скоростных катеров их количество в составе соединения охраны водного района Крымской военно-морской базы увеличилось до восьми, передает РИА «Новости».

    "

    К сожалению и задач у них много. До полного насыщения и решения всех задач полагаю их все еще недостаточно. Еще бы штук 10.

    Сирия, Крым, Новороссийск, мост, Азов чтобы украинских спасателей гонять в Скадовск    

    #909202
  • Нет аватара Пехота
    08.05.1713:47:22

    А движки на них какие, интересно? Звездовские?

    #909206
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