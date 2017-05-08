Черноморский флот пополнился двумя противодиверсионными катерами «Раптор»



Быстроходный патрульный катер проекта 03160 «Раптор»

Новейшие противодиверсионные катера проекта «Раптор» вошли в состав Черноморского флота, сообщает Минобороны России.

«В Севастополе торжественно подняты Андреевские Военно-морские флаги на двух новейших противодиверсионных катерах П-415 и П-425 проекта «Раптор», — говорится в сообщении.

На Черноморском флоте теперь восемь «Рапторов», которые способны работать в любое время суток в прибрежной зоне морей, проливах и устьях рек на удалении до 100 миль от базы.

Катера могут доставить к месту назначения до 20 морских пехотинцев, способны перехватывать и задерживать малоразмерные надводные цели и выполнять поисково-спасательные функции.

Длина катера составляет примерно 17 метров, ширина — порядка четырех метров. «Раптор» способен разгоняться до 50 узлов.