Черноморский флот пополнился двумя противодиверсионными катерами «Раптор»
«В Севастополе торжественно подняты Андреевские Военно-морские флаги на двух новейших противодиверсионных катерах П-415 и П-425 проекта «Раптор», — говорится в сообщении.
На Черноморском флоте теперь восемь «Рапторов», которые способны работать в любое время суток в прибрежной зоне морей, проливах и устьях рек на удалении до 100 миль от базы.
Катера могут доставить к месту назначения до 20 морских пехотинцев, способны перехватывать и задерживать малоразмерные надводные цели и выполнять поисково-спасательные функции.
Длина катера составляет примерно 17 метров, ширина — порядка четырех метров. «Раптор» способен разгоняться до 50 узлов.
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