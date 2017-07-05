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Армия и Флот

Фрегат «Адмирал Эссен» пришёл в Севастополь

Сегодня в главную базу Черноморского флота город-герой Севастополь пришёл фрегат «Адмирал Эссен» проекта 11356, успешно завершив межфлотский переход.

Корабль построен в Калининграде на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» и передан ВМФ 31 мая 2016 года, а 7 июня 2016 года на корабле был торжественно поднят Андреевский флаг. 18 апреля этого года фрегат вышел из Кронштадта и начал переход к месту постоянного базирования, совмещённый с боевой службой в Средиземном море.

5 мая фрегат «Адмирал Эссен» прошёл пролив Гибратар и вошёл в состав оперативного соединения кораблей ВМФ России в Средиземном море. За время боевой службы фрегат дважды наносил удары крылатыми ракетами «Калибр» по террористам на территории Сирии.

Фото Matrix с сайта sevastopol.info, Балабин 1696 и Erne с сайта forums.airbase.ru


ВМФ, боевая служба, фрегат, 11356, Адмирал Эссен, Черноморский флот
  • Максим Алпеев
    05.07.1711:16:42

       

    #929177
    • A_SEVER A_SEVER
      05.07.1711:17:26

         

      #929178
      • Нет аватара imag
        05.07.1713:23:05

           

        #929230
      • ghjh ghjh
        05.07.1717:10:02

        "Адмирал Эссен" пришёл в Севастополь

           

        #929308
        • A_SEVER A_SEVER
          05.07.1717:48:21

          Этот кадр сделан в Балтийске и уже стал историей — уходящий на Чёрное море фрегат «Адмирал Эссен» проходит мимо «Адмирала Макарова», пока остающегося на Балтике:

          Теперь эти корабли встретятся вновь или в Севастополе, или в Средиземном море!

          Отредактировано: A_SEVER~17:48 05.07.17
          #929323
    • sergeyy1972 sergeyy1972
      06.07.1700:52:55

         

      #929471
    • Нет аватара MC
      06.07.1709:01:19

         

      #929552
  • NaSa NaSa
    05.07.1713:19:23

    Сколько лет ждали.   

    #929228
  • Павел Иванов Павел Иванов
    05.07.1713:33:24

       

    #929234
  • Нет аватара angel
    05.07.1714:12:43

    уже звездочку (или что у них там) может рисовать в качестве боевого опыта.

    #929240
    • A_SEVER A_SEVER
      05.07.1717:12:34

      уже звездочку (или что у них там) может рисовать
      МРК «Град Свияжск» Каспийской флотилии:

      #929309
  • Нет аватара DLynx
    05.07.1714:15:44

    С пополнением!

    #929242
  • Нет аватара altman66
    05.07.1714:20:13

    Ура! Ура! Ура!

       

    #929245
  • Нет аватара Хулио Хуренито
    05.07.1714:48:44

    Наконец-то! Ура!!!

    #929259
  • Константин Рубцов
    05.07.1715:19:12

    А зачем ему эта мачта на носу?

    #929269
    • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
      05.07.1715:57:05

      1. Это не мачта, а гюйс-шток. Как следует из названия на нем поднимают гюйс.

      Гюйс (от нидерл. geus — гёз, нарицательное название носового флага морских гёзов) — носовой флаг корабля или судна[1], который наряду с государственным, гражданским или торговым флагом[2] или военно-морским флагом обозначает государственную принадлежность кораблей и судов

      Гюйс и крепостной флаг Российской Федерации представляет собой красное полотнище с белым вертикальным крестом, на которое наложен синий диагональный крест, окантованный белой полосой.

      Отношение ширины флага к длине — один к полутора, ширины голубой полосы к длине флага — 1/10.

      Отношение ширины белой полосы вертикального креста к ширине полотнища — 1/20, белой окантовки диагонального креста — 1/40.

      Согласно статье 628 Корабельного устава ВМФ РФ

      «Гюйс, поднятый на корабле, обозначает, что корабль принадлежит к 1 или 2 рангу. Гюйс поднимается на гюйс-штоке во время стоянки корабля на якоре (бочке, швартовах). Гюйс поднимается и спускается одновременно с подъемом и спуском Военно-морского флага.

      Гюйс также поднимается на мачтах береговых салютных пунктов при производстве салютов"

      В Военно-Морском флоте Российской Федерации поднимается ежедневно на носу (на баке) кораблей (в том числе, и на подводных лодках), одновременно с кормовым флагом, обычно, с 8 часов утра и до захода солнца.

      Так же на гюйс-штоке находится носовой (штаговый) огонь

      круговой навигационный огонь белого цвета, поднимаемый над носовой оконечностью судна на штаге или гюйсштоке. Включается при стоянке на якоре. Дальность видимости Штагового Огня не менее мили

      К слову он еще зажигается на несамоходных толкаемых или буксируемых судах

      #929286
  • Комментарий удален
  • Комментарий удален
  • NaSa NaSa
    05.07.1717:17:52

    Придется уже бортовые номера запоминать, чтобы не перепутать    

    494, 751, 799. Вроди легко по возрастанию, но кто присваивает эти номера? И по какому принципу?

    Отредактировано: NaSa~17:20 05.07.17
    #929310
    • A_SEVER A_SEVER
      05.07.1717:28:37

      Придется уже бортовые номера запоминать
      У «Адмирала Эссена» он скоро поменяется!    

      Кстати, сейчас на разных бортах корабля он нанесён по-разному:

      #929315
      • sergeyy1972 sergeyy1972
        06.07.1701:00:08

        Очень жаль, что так часто без видимых причин боевым кораблям меняют имена и БН

        #929474
        • A_SEVER A_SEVER
          06.07.1701:06:07

          меняют имена и БН
          Бортовые номера у наших кораблей должны меняться регулярно (как это было во времена СССР).

          #929476
          • serp_1 serp_1
            06.07.1708:24:33

            А зачем, с какой целью? ввести в заблуждение противников?

            #929540
            • A_SEVER A_SEVER
              06.07.1708:57:40

              ввести в заблуждение противников?
              Да.

              #929549
  • Александр Веревкин Александр Веревкин
    05.07.1717:31:52

    Очень хотелось бы, чтобы ЗРК Штиль-1 Эссена и Григоровича могли применять ракеты с АРГСН как у Макарова. Это можно будет сделать в условиях ВМБ или придется производить модернизацию в заводских условиях?

    #929317
  • Максим Рожков Максим Рожков
    05.07.1721:13:56

    В Средиземке остались Григорович с Североморском и Краснодаром?

    #929393
    • A_SEVER A_SEVER
      05.07.1722:10:57

      В Средиземке остались Григорович с Североморском и Краснодаром?
      БПК «Североморск» давно дома.

      #929411
  • НИКОЛАЙ Жиров НИКОЛАЙ Жиров
    05.07.1722:03:57

             

    #929410
  • Нет аватара iDeezel
    06.07.1709:27:31

    ☕️☕️☕️☕️☕️

    #929560
  • Нет аватара вадим 1980
    06.07.1711:02:03

             

    #929631
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