Фрегат «Адмирал Эссен» пришёл в Севастополь

Сегодня в главную базу Черноморского флота город-герой Севастополь пришёл фрегат «Адмирал Эссен» проекта 11356, успешно завершив межфлотский переход.

Корабль построен в Калининграде на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» и передан ВМФ 31 мая 2016 года, а 7 июня 2016 года на корабле был торжественно поднят Андреевский флаг. 18 апреля этого года фрегат вышел из Кронштадта и начал переход к месту постоянного базирования, совмещённый с боевой службой в Средиземном море.

5 мая фрегат «Адмирал Эссен» прошёл пролив Гибратар и вошёл в состав оперативного соединения кораблей ВМФ России в Средиземном море. За время боевой службы фрегат дважды наносил удары крылатыми ракетами «Калибр» по террористам на территории Сирии.

Фото Matrix с сайта sevastopol.info , Балабин 1696 и Erne с сайта forums.airbase.ru