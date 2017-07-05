Фрегат «Адмирал Эссен» пришёл в Севастополь
Сегодня в главную базу Черноморского флота город-герой Севастополь пришёл фрегат «Адмирал Эссен» проекта 11356, успешно завершив межфлотский переход.
Корабль построен в Калининграде на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» и передан ВМФ 31 мая 2016 года, а 7 июня 2016 года на корабле был торжественно поднят Андреевский флаг. 18 апреля этого года фрегат вышел из Кронштадта и начал переход к месту постоянного базирования, совмещённый с боевой службой в Средиземном море.
5 мая фрегат «Адмирал Эссен» прошёл пролив Гибратар и вошёл в состав оперативного соединения кораблей ВМФ России в Средиземном море. За время боевой службы фрегат дважды наносил удары крылатыми ракетами «Калибр» по террористам на территории Сирии.
Фото Matrix с сайта sevastopol.info, Балабин 1696 и Erne с сайта forums.airbase.ru
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