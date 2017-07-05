Завершена транспортная операция по доставке на Новокуйбышевский НПЗ крупногабаритного оборудования

Завершена уникальная транспортная операция по доставке на Новокуйбышевский НПЗ крупногабаритного оборудования — девяти колонн для строящихся комплекса гидрокрекинга и установки регенерации мэтилдиэтаноламина (МДЭА).

Уникальное оборудование было изготовлено и поставлено в рамках реализации масштабной инвестиционной программы ПАО НК «Роснефть» на Новокуйбышевский НПЗ.

Общая масса колонн для гидрокрекинга составляет около 1,5 тыс. тонн. Вес самой тяжелой фракционирующей колонны гидрокрекинга вакуумного газойля — 309 тонн, длина колонн — от 18 до 58,5 метра. В Самарскую область колонны доставили на баржах по Волге, затем по реке Кривуше до грузового причала Новокуйбышевского НПЗ в поселке Маяк.

Для доставки крупнотоннажного оборудования на предприятии была организована масштабная операция по транспортировке водным и наземным транспортом.

Новокуйбышевский НПЗ провел сложную операцию по наземной транспортировке: девять колонн перевозились «тихим ходом» по территории Новокуйбышевска с помощью спецтехники — самоходной транспортной платформы. Для транспортировки был разработан специальный проект. В соответствии с четкой координацией было проведено отключение инженерных коммуникаций, которые пересекали маршрут следования: железнодорожные контактные сети, ЛЭП и троллейбусные линии. На железной дороге было организовано три «окна» для перевозки колонн через пути. Все коммуникации демонтировались по мере следования транспорта и заново собирались.

Совместно с ГИБДД были решены вопросы с организацией движения по дорогам общего пользования. Операция проведена в полном соответствии со всеми правилами и требованиями безопасности дорожного движения. Благодаря слаженности всех служб, доставка прошла без срывов и отставаний от графика.

Строительство комплекса гидрокрекинга АО «Новокуйбышевский НПЗ» — важный этап масштабной программы НК «Роснефть» по модернизации производства. Ввод комплекса в эксплуатацию позволит получать из тяжелых углеводородов светлые нефтепродукты — дополнительные объемы дизельного топлива и бензинов с низким содержанием серы