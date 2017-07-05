Завершена транспортная операция по доставке на Новокуйбышевский НПЗ крупногабаритного оборудования
Уникальное оборудование было изготовлено и поставлено в рамках реализации масштабной инвестиционной программы ПАО НК «Роснефть» на Новокуйбышевский НПЗ.
Общая масса колонн для гидрокрекинга составляет около 1,5 тыс. тонн. Вес самой тяжелой фракционирующей колонны гидрокрекинга вакуумного газойля — 309 тонн, длина колонн — от 18 до 58,5 метра. В Самарскую область колонны доставили на баржах по Волге, затем по реке Кривуше до грузового причала Новокуйбышевского НПЗ в поселке Маяк.
Для доставки крупнотоннажного оборудования на предприятии была организована масштабная операция по транспортировке водным и наземным транспортом.
Совместно с ГИБДД были решены вопросы с организацией движения по дорогам общего пользования. Операция проведена в полном соответствии со всеми правилами и требованиями безопасности дорожного движения. Благодаря слаженности всех служб, доставка прошла без срывов и отставаний от графика.
Строительство комплекса гидрокрекинга АО «Новокуйбышевский НПЗ» — важный этап масштабной программы НК «Роснефть» по модернизации производства. Ввод комплекса в эксплуатацию позволит получать из тяжелых углеводородов светлые нефтепродукты — дополнительные объемы дизельного топлива и бензинов с низким содержанием серы
- Великоросс
- 05.07.201714:18
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