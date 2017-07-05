В Саратовской области на маршруты вышли 50 новых автобусов

5 июля на Театральной площади Саратова водители получили ключи от новых автобусов. 50 машин куплены за счет средств федерального бюджета. Из них 45 малогабаритных и пять большой вместимости.

«Межгородтранс» приобрел 15 автобусов малой вместимости на сумму 24 млн рублей и большой на сумму 43 млн рублей. 30 автобусов малой вместимости приобрел «Автокомбинат-2». Новые машины пойдут на городские, пригородные и междугородние маршруты.

Пять новых автобусов марки «Нефаз» работают на компримированном природном газе. Также они оснащены низкой подножкой и оборудованием для крепления инвалидной коляски.

В этом году планируется также приобрести дополнительные единицы электротранспорта. 20 троллейбусов будут закуплены в Энгельсе.