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Транспорт и логистика

В Саратовской области на маршруты вышли 50 новых автобусов

5 июля на Театральной площади Саратова водители получили ключи от новых автобусов. 50 машин куплены за счет средств федерального бюджета. Из них 45 малогабаритных и пять большой вместимости.

«Межгородтранс» приобрел 15 автобусов малой вместимости на сумму 24 млн рублей и большой на сумму 43 млн рублей. 30 автобусов малой вместимости приобрел «Автокомбинат-2». Новые машины пойдут на городские, пригородные и междугородние маршруты.

Пять новых автобусов марки «Нефаз» работают на компримированном природном газе. Также они оснащены низкой подножкой и оборудованием для крепления инвалидной коляски.

В этом году планируется также приобрести дополнительные единицы электротранспорта. 20 троллейбусов будут закуплены в Энгельсе.

http://www.vzsar.ru/news/2017/07/05/valerii-radaev-ob-avtobysah--letom-doljen-byt-kondicioner-zimoi---otoplenie.html

Саратовская область, общественный транспорт, новые автобусы
  • Добрый Дракон
    06.07.1713:40:05

    Помню, как адепты навальнера были не довольны закупкой в Саратове тролейбусов — мол у нас всё разваливается. И что? Получите и распишитесь, вот вам новые закупки для Саратова автобусов и тролейбусов. Здобулы?    

    #929675
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