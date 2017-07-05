В Москве началось строительство 4-х станций метро
В Москве на территории Новомосковского административного округа началось строительство четырёх станций метро — «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Столбово». Строящийся участок Сокольнической линии Московского метрополитена протяжённостью более 11 км будет совмещён с новой автодорогой Солнцево-Бутово-Видное, большая его часть будет наземной.
Станции «Филатов Луг» и «Прокшино» будут крытыми наземными, а «Ольховая» и «Столбово» — подземными мелкого заложения. Строительство нового участка метро займёт около 2-х лет.
Фото Александра Попова (russos)
06.07.1705:15:52
06.07.1711:11:26
06.07.1716:12:16
06.07.1717:33:11
06.07.1713:52:26
06.07.1721:14:55
06.07.1721:20:47 А что тогда будет когда второе кольцо построят?
06.07.1722:22:59
07.07.1702:08:43
07.07.1708:04:55 До тех пор, пока в Москву переселяются жители других регионов страны и стран ближнего зарубежья, в Москве будут строить жильё и объекты социальной и транспортной инфраструктуры.
07.07.1717:16:21
07.07.1717:37:19
07.07.1717:40:12
07.07.1718:00:36 В любой стране есть центр (или центры) притяжения. Да, иногда столица страны таким центром не является (например, Канберра в Австралии), но тогда её заменяет другой город.
07.07.1718:46:50