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Фотофакты

В Москве началось строительство 4-х станций метро

В Москве на территории Новомосковского административного округа началось строительство четырёх станций метро — «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Столбово». Строящийся участок Сокольнической линии Московского метрополитена протяжённостью более 11 км будет совмещён с новой автодорогой Солнцево-Бутово-Видное, большая его часть будет наземной.

Станции «Филатов Луг» и «Прокшино» будут крытыми наземными, а «Ольховая» и «Столбово» — подземными мелкого заложения. Строительство нового участка метро займёт около 2-х лет.

Фото Александра Попова (russos)


Москва, метро, Сокольническая линия
  • moskovskiy-310 moskovskiy-310
    06.07.1705:15:52

       

    #929514
    • A_SEVER A_SEVER
      06.07.1711:11:26

      Довольно редкий пример опережающего строительства транспортной инфраструктуры.

      В своё время так строилась моя станция «Ждановская» (сейчас «Выхино»):

      #929635
      • Нет аватара 1986
        06.07.1716:12:16

        О да, Ждановская тоже моя родная    

        Отец друга рассказывал, что там у станции коровы паслись еще в 80-х

        #929738
        • A_SEVER A_SEVER
          06.07.1717:33:11

          там у станции коровы паслись еще в 80-х

          На счёт коров не знаю, в 80-х я их там не видел.

          А в начале 70-х, когда мои родители получили квартиру, там ещё сохранился 1 дом частного сектора, в котором жила бабушка и держала козу.

          А в конце 70-х или в начале 80-х к нашему дому утром пришёл лось!    

          #929779
  • Нет аватара вадим 1980
    06.07.1713:52:26

       

    #929686
  • Денис Субботин Денис Субботин
    06.07.1721:14:55

    (желчно) зато в вашем метро, московляне, запросто можно заблудиться и никогда не выбраться! Все эти переходы… ветки, кольцо ещё это…

    Вот у нас в Питере — метро простое и понятное. Никто никогда не блудил.

    #929873
    • A_SEVER A_SEVER
      06.07.1721:20:47

      запросто можно заблудиться
      А что тогда будет когда второе кольцо построят?    
      Никто никогда не блудил
      У меня как-то на станции «Технологический институт» спросили как доехать до станции «Технологический институт»…    

      #929879
    • shigorin shigorin
      06.07.1722:22:59

      Как питерский из Москвы могу Вам напомнить, коллега, что время адаптации привычек составляет от двух недель.

      #929916
  • Нет аватара vladtsvs
    07.07.1702:08:43

    Опять все в Москве строят на деньги, собранные в виде налогов с компаний, ведущих деятельность по России, но зареганных в Москве?

    #ХватитКормитьМоскву

    Отредактировано: vladtsvs~02:09 07.07.17
    #929999
    • A_SEVER A_SEVER
      07.07.1708:04:55

      ХватитКормитьМоскву
      До тех пор, пока в Москву переселяются жители других регионов страны и стран ближнего зарубежья, в Москве будут строить жильё и объекты социальной и транспортной инфраструктуры.

      #930048
      • Нет аватара vladtsvs
        07.07.1717:16:21

        Переселяются они по той простой причине, что Москва вытягивает ресурсы из всех остальных регионов. Хорошо ли живут жители Сибири, где добывается бОльшая часть нефти? Хорошо ли живут жители севера, где газ добывают? Хорошо ли живут в Якутии, где алмазы? Нет! за исключением разве что вахтовиков. Их деньги высасывает Москва, оставляя им крохи. Потому и вынуждены жители ехать в Москву за более высокой зарплатой.

        Отредактировано: vladtsvs~17:28 07.07.17
        #930312
        • A_SEVER A_SEVER
          07.07.1717:37:19

          Переселяются они по той простой причине

          Люди переселяются в Москву из других мест с момента её основания, этот процесс идёт уже 870 лет. Даже когда у тебя в городе всё хорошо и с жильём, и с работой, всегда найдутся люди, думающие как герой фильма «Брат»: «Красивый город, но провинция. В Москву ехать надо, в Москве вся сила».

          А сколько жителей небольших посёлков и деревень мечтает покорить столицу?

          Хорошо ли живут жители Сибири, где добывается бОльшая часть нефти?
          В Сибири свои нефтегазовые столицы — Тюмень, Ханты-Мансийск и Салехард.

          #930323
          • Нет аватара vladtsvs
            07.07.1717:40:12

            Это всего лишь значит, что в России Москва вытягивает ресурсы уже очень давно.

            У нас совершенно ненормальная централизация огромной страны.

            Ни в Европе ни в Штатах нет такой зацикленности на столице. И в результате люди живут нормально по всей стране, а не так, что в столице все круто, а стоит выехать на 100 км и уже как-то совсем не круто.

            Отредактировано: vladtsvs~17:45 07.07.17
            #930325
            • A_SEVER A_SEVER
              07.07.1718:00:36

              Ни в Европе ни в Штатах нет такой зацикленности на столице.
              В любой стране есть центр (или центры) притяжения. Да, иногда столица страны таким центром не является (например, Канберра в Австралии), но тогда её заменяет другой город.
              люди живут нормально по всей стране

              В любой стране в разных местах разные люди живут по-разному.

              Даже в Москве у людей жизнь разная.

              #930334
              • Нет аватара vladtsvs
                07.07.1718:46:50

                Разброс по стране, конечно, везде есть, но вот в тех странах, на которые обычно равняются, когда говорят о хорошем уровне жизни, он намного ниже, чем в России. В столице может чуть-чуть получше, но не в разы, как у нас.

                Отредактировано: vladtsvs~18:50 07.07.17
                #930361
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