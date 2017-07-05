В Москве началось строительство 4-х станций метро

В Москве на территории Новомосковского административного округа началось строительство четырёх станций метро — «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Столбово». Строящийся участок Сокольнической линии Московского метрополитена протяжённостью более 11 км будет совмещён с новой автодорогой Солнцево-Бутово-Видное, большая его часть будет наземной.

Станции «Филатов Луг» и «Прокшино» будут крытыми наземными, а «Ольховая» и «Столбово» — подземными мелкого заложения. Строительство нового участка метро займёт около 2-х лет.

Фото Александра Попова (russos)