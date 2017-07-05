О первом этапе программы возобновления производства мототехники на предприятии рассказал начальник производства № 2 В. Д. ЛАСУКОВ.

- Следует заметить, что началь- ная стадия реализации программы по возобновлению производства мотоциклов на предприятии определена группой специалистов по поиску, анализу перспективных изделий гражданского назначения, которую возглавляет заместитель генерального директо- ра — главный конструктор ОАО «ЗиД» В. В. Громов. Это сертификация образцов новой техники, выбор дизайна в зависимости от назначения, класса и ре- ализация потребительских свойств. Это первый этап работы. В качестве стратегического партнера для развития мотоциклетного направ- ления ОАО «ЗиД» выбрана компания Chongqing Yinxiang Motorcycle (Group) Co. Ltd. Целью сотрудничества с данной фирмой является совместное проектирование и постановка на производство модельного ряда мотоциклов под маркой «ЗиД».

Первым результатом сотрудничества стало появление в июне на отечественном рынке новых моделей мототехники ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва». По информации заместителя начальника производ- ства № 2 А. В. Кудрявцева, была собрана опытная партия мотоциклов с объёмом двигателя 50, 150 и 250 куб. см под брендом «ЗиД» из китайской комплектации и отправлена в фирменный ма- газин «Восход».

В середине июня партии новых мопедов и мотоциклов разъехались по разным регионам страны. Однако прежде чем попасть в магазины и да- лее конечным потребителям, мотоциклы были подвергнуты испытаниям и безотказно преодолевали расстояние в 2000-3000 км. Партии новых мотоциклов в объеме 100-300 штук были отправлены в Москву, Санкт-Петер- бург, Нижний Новгород, Владимир, Брянск, Тольятти, Архангельск, Красно- дар. Судя по отзывам дилеров предприятия, новинки уже пришлись по душе покупателям. Большей популярностью пока пользуются 50-кубовые мотоциклы. Их продано за последнюю неделю 135 штук. На втором месте — мотоциклы с объёмом двигателя 250 куб. см. Их реализовано 95 штук. 150-кубовых мотоциклов продано за 6 дней 19 штук.

- Следующий этап внедрения комплексной программы, — пояснил В.Д. Ла- суков, — использование рамы ЗиД — 50 с силовыми агрегатами и компонентами фирмы Yinxiang с целью создания нового облика модельного ряда наших мо- тоциклов на интегрально — модульной базе этой фирмы.

Мопед YX 50-C9 — предназначен для неспешных поездок на небольшие расстояния в лес за грибами, на рыбалку и т. д. Проверенный временем двигатель уверенно разгоняет мопед до 50 км/ч, расходуя при этом минимальное количество топлива. Изделие оснащено всеми необходимыми элементами управления начального уровня, являясь самой дешевой моделью в новой линейке мототехники.

Мотоцикл YX 150-23 — его стихия — город. Имеет отличную устойчивость, малый вес, скромные габариты и неплохую динамику для 150 см3. Все это позволяет чувствовать себя в городских условиях на равных с остальными участниками движения. На трассе уверенно разгоняется до 100 км/час. Удобная форма сидения обеспечивает комфорт при дальних поездках. Данная модель оснащена более современными узлами, которые обеспечивают высокие потребительские свойства. Еще одно из достоинств данной модели — современный дизайн. Таким образом этот мотоцикл является достаточно привлекательным для любителей городского, двухколесного транспорта.

Мотоцикл YX 250GY — C5C — самая мощная модель в новой линейке мототехники ЗиД. Эта модель имеет современный дизайн с претензией на класс «Эндуро». Мощный двигатель, большие хода подвески и вилки, «злая» резина, жесткая рама, передние и задние дисковые тормоза, все это позволяет не просто передвигаться в различных дорожных условиях, а даже попробовать свои силы в преодолении сложных участков, приближенных к бездорожью. Но необходимо понимать, что это все же дорожная модель и не стоит серьезно увлекаться кроссовой манерой езды