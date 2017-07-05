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Производство

Под маркой «ЗиД»

О первом этапе программы возобновления производства мототехники на предприятии рассказал начальник производства № 2 В. Д. ЛАСУКОВ.

- Следует заметить, что началь- ная стадия реализации программы по возобновлению производства мотоциклов на предприятии определена группой специалистов по поиску, анализу перспективных изделий гражданского назначения, которую возглавляет заместитель генерального директо- ра — главный конструктор ОАО «ЗиД» В. В. Громов. Это сертификация образцов новой техники, выбор дизайна в зависимости от назначения, класса и ре- ализация потребительских свойств. Это первый этап работы. В качестве стратегического партнера для развития мотоциклетного направ- ления ОАО «ЗиД» выбрана компания Chongqing Yinxiang Motorcycle (Group) Co. Ltd. Целью сотрудничества с данной фирмой является совместное проектирование и постановка на производство модельного ряда мотоциклов под маркой «ЗиД».

Первым результатом сотрудничества стало появление в июне на отечественном рынке новых моделей мототехники ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва». По информации заместителя начальника производ- ства № 2 А. В. Кудрявцева, была собрана опытная партия мотоциклов с объёмом двигателя 50, 150 и 250 куб. см под брендом «ЗиД» из китайской комплектации и отправлена в фирменный ма- газин «Восход».

В середине июня партии новых мопедов и мотоциклов разъехались по разным регионам страны. Однако прежде чем попасть в магазины и да- лее конечным потребителям, мотоциклы были подвергнуты испытаниям и безотказно преодолевали расстояние в 2000-3000 км. Партии новых мотоциклов в объеме 100-300 штук были отправлены в Москву, Санкт-Петер- бург, Нижний Новгород, Владимир, Брянск, Тольятти, Архангельск, Красно- дар. Судя по отзывам дилеров предприятия, новинки уже пришлись по душе покупателям. Большей популярностью пока пользуются 50-кубовые мотоциклы. Их продано за последнюю неделю 135 штук. На втором месте — мотоциклы с объёмом двигателя 250 куб. см. Их реализовано 95 штук. 150-кубовых мотоциклов продано за 6 дней 19 штук.

- Следующий этап внедрения комплексной программы, — пояснил В.Д. Ла- суков, — использование рамы ЗиД — 50 с силовыми агрегатами и компонентами фирмы Yinxiang с целью создания нового облика модельного ряда наших мо- тоциклов на интегрально — модульной базе этой фирмы.

  • YX50-C9
  • YX50-C9

Мопед YX 50-C9 — предназначен для неспешных поездок на небольшие расстояния в лес за грибами, на рыбалку и т. д. Проверенный временем двигатель уверенно разгоняет мопед до 50 км/ч, расходуя при этом минимальное количество топлива. Изделие оснащено всеми необходимыми элементами управления начального уровня, являясь самой дешевой моделью в новой линейке мототехники.

  • YX150-C23
  • YX150-C23

Мотоцикл YX 150-23 — его стихия — город. Имеет отличную устойчивость, малый вес, скромные габариты и неплохую динамику для 150 см3. Все это позволяет чувствовать себя в городских условиях на равных с остальными участниками движения. На трассе уверенно разгоняется до 100 км/час. Удобная форма сидения обеспечивает комфорт при дальних поездках. Данная модель оснащена более современными узлами, которые обеспечивают высокие потребительские свойства. Еще одно из достоинств данной модели — современный дизайн. Таким образом этот мотоцикл является достаточно привлекательным для любителей городского, двухколесного транспорта.

  • YX250-C5C
  • YX250-C5C

Мотоцикл YX 250GY — C5C — самая мощная модель в новой линейке мототехники ЗиД. Эта модель имеет современный дизайн с претензией на класс «Эндуро». Мощный двигатель, большие хода подвески и вилки, «злая» резина, жесткая рама, передние и задние дисковые тормоза, все это позволяет не просто передвигаться в различных дорожных условиях, а даже попробовать свои силы в преодолении сложных участков, приближенных к бездорожью. Но необходимо понимать, что это все же дорожная модель и не стоит серьезно увлекаться кроссовой манерой езды

http://www.zid.ru/news/1866/

ЗиД, мотоцикл, Chongqing Yinxiang Motorcycle, Владимирская область, производство
  • 6
    d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
    05.07.1722:32:49

    Ох, ё-мое. Ну так бы и написали, что вот так теперь выглядят Ковровцы с Восходами    

    #929426
  • 2
    Samboris Samboris
    06.07.1700:38:36

    ну и одну фотку в заголовок

    #929469
    • Нет аватара Veteran
      06.07.1720:52:09

      ну и одну фотку в заголовок

      С двумя зайцами на топливном баке!   

      #929860
  • 2
    goryachee_leto goryachee_leto
    06.07.1701:38:40

    В детстве помню мотобол по телеку еще показывали: вроде из Коврова команда была —

    жива еще? Они видимо на мотиках из Коврова ездили.

    #929483
    • Алексей Грызунов Алексей Грызунов
      06.07.1708:57:57

      Жива команда. Им наконец то областное финансирование 11млн. в год выделили и в следующем году обещают закончить реконструкцию стадиона.

      #929550
  • 3
    Глеб Громов
    06.07.1702:20:19

    Новичкам, курьерам в самый раз.

    #929491
  • 2
    Aleksandr Timofeyev Aleksandr Timofeyev
    06.07.1702:55:11

    К сожалению Китай…

    #929494
    • Алексей Грызунов Алексей Грызунов
      06.07.1708:49:10

      Целью сотрудничества с данной фирмой является совместное проектирование и постановка на производство модельного ряда мотоциклов под маркой «ЗиД».

      #929548
      • Aleksandr Timofeyev Aleksandr Timofeyev
        06.07.1709:00:09

        Я конечно оптимист, но китайцам не доверяю, знаем мы этих соседей.

        #929551
        • Алексей Грызунов Алексей Грызунов
          06.07.1710:13:49

          Как у нас на заводе говорят будет локализация до 85%. Скорее всего моторы будут их. А моторы они производят совместно с японцами и по их лицензиям. Качество наших запчастей очень даже. До сих пор по гаражам Восходы стоят в заводской краске и на ходу.

          Отредактировано: Алексей Грызунов~10:45 06.07.17
          #929593
          • Aleksandr Timofeyev Aleksandr Timofeyev
            06.07.1710:40:14

                Желаю Вам и заводу всего наилучшего!

            #929615
            • Нет аватара Dm9000
              06.07.1712:08:58

              Присоединяюсь!

              #929653
              • Алексей Грызунов Алексей Грызунов
                07.07.1709:03:05

                Спасибо, всем. Мы тоже надеемся на полноценное возрождение мотопроизводства. Все мои знакомые воодушевлены. Сейчас на завод идет массовый набор рабочих специальностей — токари, фрезеровщика, шлифовщики, гальваники и т. д.

                #930070
    • Нет аватара Rockets
      06.07.1719:49:28

      К сожалению Китай…

      Троли вы когда угомонитесь?

      Для тупых К счастью Не было бы китайцев НЕ БЫЛО БЫ И МОТОЦИКЛОВ У НАС В СТРАНЕ

      Троли только и ноют Вложите свои кровные в завод мотодвигателей Не можете? тогда не п.те Люди работу работают в отличии от ваз ущербных

      #929831
      • Aleksandr Timofeyev Aleksandr Timofeyev
        07.07.1703:05:41

        Это не нытье, а мнение. За своим языком мужчины следят.

        #930008
  • Нет аватара aleshka86
    06.07.1714:21:00

    Когда начнут производить мотоциклы большей мощности???

    #929699
    • Алексей Грызунов Алексей Грызунов
      06.07.1715:56:08

      Пока ни чего не слышно. Но у китайских партнеров есть модель с кубатурой до 650см.

      #929733
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