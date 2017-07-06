Сотый истребитель Су-30СМ поднялся в воздух
В небо взлетел 100-й российский истребитель модели Су-30СМ.
Полёт над Иркутском совершила машина с серийным номером 1420, передаёт военный блогер Диана Михайлова, приводя фото самолёта.
Взлёту юбилейного борта предшествовал подъём в воздух 99-го Су-30СМ, который состоялся две недели назад — 20 июня 2017 года.
В то же время стало известно, что заключён контракт на поставку истребителей данного типа в Белоруссию.
Многофункциональный сверхманевренный истребитель Су-30СМ производится на Иркутском авиазаводе. Самолёт является адаптацией для российских ВКС экспортных Су-30МКИ и Су-30МКМ, ранее поставлявшихся в Индию, Малайзию и Алжир. Су-30СМ также передавался ВВС Казахстана.
Истребитель поколения «4+" оснащён радиолокатором с фазированной антенной решёткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением. Самолёт способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса «воздух — воздух» и «воздух — поверхность». Самолёт предназначен для завоевания господства в воздухе, блокирования аэродромов противника на большой глубине, уничтожения воздушных, наземных и морских целей в любое время суток и при любых метеорологических условиях.
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06.07.1722:23:28 У СССР было много и самолётов, и кораблей, и другой боевой техники, но это не спасло его от развала.
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