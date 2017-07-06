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Фотофакты

Сотый истребитель Су-30СМ поднялся в воздух

В небо взлетел 100-й российский истребитель модели Су-30СМ.

Полёт над Иркутском совершила машина с серийным номером 1420, передаёт военный блогер Диана Михайлова, приводя фото самолёта.

  • http://diana-mihailova.livejournal.com
  • http://diana-mihailova.livejournal.com

Взлёту юбилейного борта предшествовал подъём в воздух 99-го Су-30СМ, который состоялся две недели назад — 20 июня 2017 года.

В то же время стало известно, что заключён контракт на поставку истребителей данного типа в Белоруссию.

Многофункциональный сверхманевренный истребитель Су-30СМ производится на Иркутском авиазаводе. Самолёт является адаптацией для российских ВКС экспортных Су-30МКИ и Су-30МКМ, ранее поставлявшихся в Индию, Малайзию и Алжир. Су-30СМ также передавался ВВС Казахстана.

Истребитель поколения «4+" оснащён радиолокатором с фазированной антенной решёткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением. Самолёт способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса «воздух — воздух» и «воздух — поверхность». Самолёт предназначен для завоевания господства в воздухе, блокирования аэродромов противника на большой глубине, уничтожения воздушных, наземных и морских целей в любое время суток и при любых метеорологических условиях.

https://defence.ru/editors-choice/sotii-istrebitel-su-30sm-podnyalsya-v-vozdukh/

Су-30СМ
  • Е.Юрий Е.Юрий
    06.07.1701:56:55

       В Добрый путь!

    #929486
  • A_SEVER A_SEVER
    06.07.1707:58:56

    Только на фото не 1420, а 1415, взлетевший ещё 17 мая.

    И эта фотография на сайте уже была: sdelanounas.ru/blogs/94788

    #929534
  • Seriomilander Seriomilander
    06.07.1709:15:03

    Немного цифр.   

    68 — ВВС Рф.

    17 — ВМФ РФ.

    6 — ВВС РК.

    9 — лётные испытания на ИАЗ.

    Серийные номера: 1311,1312,1414,1415,1416,1417,1418,1419,1420.

    Отредактировано: Seriomilander~09:16 06.07.17
    #929557
  • Нет аватара mlakt
    06.07.1712:33:43

    Компетентные товарищи, разрешите вопрос?

    — А сколько вообще надо истребителей, чтобы быть на боеспособном уровне? А то сотый=трёхсотый не показатель, сколько ДОЛЖНО быть (хотя бы примерно).

    Многим же наверно интересно, плюсов-то наставлено не мало.

    Отредактировано: mlakt~12:35 06.07.17
    #929660
    • Михаил Булеев
      06.07.1713:27:22

      Всё зависит от того, сколько самолётов вероятного противника надо парировать.

      #929670
    • Нет аватара zu1
      06.07.1714:15:33

      А сколько вообще надо истребителей, чтобы быть на боеспособном уровне?

      Если говорить серьезно-для боеспособности нужны не только истребители, а «только лишь все" — от авиационных училищ и аэродромной инфраструктуры до компететного управления и командования со снабжением.

      Все это в РФ восстанавливается и модернизируется. Так что боеспособность как минимум -растет. По сравнению с 90-ми.

      Обновление именно парка истребителей у нас идет, пожалуй,в числе лучших позиций.

      #929697
    • Seriomilander Seriomilander
      06.07.1714:57:56

      Я не очень компетентен в этом вопросе, но один источник в военном ведомстве в декабре 2016 года сообщал, что ВКС необходимо иметь не менее 700 истребителей (к 2025 году).

      В составе ВКС 212 новых истребителей со сроком службы менее 10 лет:

      58 Су-35С

      68 Су-30СМ

      20 Су-30М2

      12 Су-27СМ3

      44 МиГ-29СМТ

      10 МиГ-29УБ

      И ориентировочно 370 старых истребителей, включая модернизированные:

      160 Су-27

      120 МиГ-29

      90 МиГ-31

      Итого в ВКС: около 582 истребителей.

      В составе МА ВМФ 40 новых истребителей со сроком службы менее 10 лет:

      17 Су-30СМ

      23 МиГ-29КР/КУБР

      И ориентировочно 70 старых истребителей, включая модернизированные:

      20 Су-27

      20 Су-33

      30 МиГ-31

      Итого в МА ВМФ: около 110 истребителей.

      На мой взгляд, количество в 700-800 единиц современных истребителей близко к Вашему понятию "ДОЛЖНО БЫТЬ". В экономическом плане именно такое количество максимально возможное, в ближайшее время, на мой дилетантский взгляд.

      Отредактировано: Seriomilander~15:09 06.07.17
      #929708
      • exhausted1987 exhausted1987
        06.07.1716:52:22

        120 МиГ-29

        Интересно только, где они находятся, кроме Эребуни и Приволжского (ЦБП)? Других частей на МиГ-29 не осталась уже давно.

        #929756
        • Юрген Юрген
          06.07.1717:07:02

          «Стрижи» на МиГ-29 летают.

          #929759
          • exhausted1987 exhausted1987
            06.07.1717:13:34

            Все равно, на 10 эскадрилий не набирается.

            #929761
        • Seriomilander Seriomilander
          06.07.1717:33:27

          Комментарий bmpd:

          «практически все «старые» МиГ-29 (за исключением авиагруппы в Армении) используются уже в учебных целях либо прекращены эксплуатацией."

          Я думаю они посчитали авиагрупу Эребуни, учебные заведения и самолеты на «хранении» (после перевооружения на «СУшки» часть из них еще боеспособна).

          Видимо по этому к 2025 году они все исчезли.   

          #929781
    • Seriomilander Seriomilander
      06.07.1715:23:57

      И еще добавлю оптимистичный сценарий, данного источника.

      Истребительный парк ВКС России к 2025 году:

      480-500 истребителей новой постройки со сроком службы менее 20 лет:

      150-170 Су-35С

      150-170 Су-30СМ

      32 Су-27СМ3/Су-30М2

      54 МиГ-29СМТ/УБ

      36 МиГ-35

      50 Т-50С

      До 210 модернизированных истребителей старых типов:

      90 Су-27СМ/СМ3

      120 МиГ-31БМ/БСМ

      Я думаю, этого будет достаточно, что бы понять, что такое "сотый" истребитель.

      P.S. У ВВС Великобритании 141 истребитель (Тайфун), у ВВС Франции 142 истребителя (Рафаль), у ВВС Германии 125 истребителей (Тайфун).

      Отредактировано: Seriomilander~15:25 06.07.17
      #929720
  • prot prot
    06.07.1713:52:27

    За это дело можно и соточку.

    #929687
  • Денис Субботин Денис Субботин
    06.07.1721:09:17

    На войне много не бывает. Чем больше успеем построить сейчас, тем проще будет чуть погодя.

    #929867
  • Юрий Липатов
    06.07.1722:12:12

    Каждый новый самолет или корабль делает нашу жизнь безопаснее и спокойнее. Для агрессора остаётся все меньше шансов на войну с Россией. Так держать! Мы выстоим!

    #929904
    • A_SEVER A_SEVER
      06.07.1722:23:28

      Каждый новый самолет или корабль делает нашу жизнь безопаснее и спокойнее.
      У СССР было много и самолётов, и кораблей, и другой боевой техники, но это не спасло его от развала.

      #929917
      • Нет аватара Alex79
        07.07.1700:36:59

        Но Вы же не будете спорить, что хорошая, боеспособная армия уменьшает вероятность подвергнуться нападению вероятного противника? А против предателей (ну или дураков) — сложно.

        #929977
        • A_SEVER A_SEVER
          07.07.1701:16:00

          Но Вы же не будете спорить

          Не буду. Хотя важно не только стараться иметь боеспособные армию и флот, но и помнить о разумной достаточности.

          Образно, 50 самолётов может быть для страны мало, 400 — хорошо, 500 — очень хорошо, а 1000 самолётов могут разорить её бюджет и стать причиной экономических и политических проблем. Всё хорошо в меру. Увы, руководство СССР это не понимало.

          #929986
          • Нет аватара Tony
            07.07.1702:21:31

            у СССР не было экономических причин для распада

            #930001
            • Комментарий удален
            • Нет аватара stasik
              07.07.1707:07:55

              Та ладно, а очереди за продуктами, продуктовые карточки, тотальный дефецит всего и вся и общая просадка экономики из-за цен на нефть и прочие «прелести» позднего СССР, это уже не проблемы?

              Отредактировано: stasik~07:08 07.07.17
              #930043
              • Нет аватара Tony
                07.07.1711:46:06

                есть мнение, что эти очереди за продуктами создавались намерянно

                #930158
                • Нет аватара stasik
                  07.07.1723:39:55

                  И кем же? Коварным западом?

                  #930455
  • Комментарий удален
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