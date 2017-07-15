Очередные Су-30СМ для ВВС России
Иркутский авиационный завод передал Министерству обороны очередную пару двухместных многоцелевых истребителей Су-30СМ. Это уже 3-я партия истребителей, переданная Иркутским авиазаводом в этом году — в мае 2 Су-30СМ получил Балтийский флот, а в июне — 14-й гвардейский истребительный авиационный полк в Курске.
Фото самолётов будут добавлены после их перегона к месту базирования.
15.07.1718:20:58
15.07.1718:24:24 70 у ВВС и 17 у ВМФ.
15.07.1718:52:27
15.07.1719:19:29