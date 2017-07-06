В Тюмени началось строительство завода по производству гормональных препаратов

Рабочая техника вышла на площадку завода «Фармасинтез-Тюмень », где за три года планируется возвести новое импортозамещающее производство — одно из самых современных в мире. Инвестиционные вложения оцениваются в 3 250 млн рублей. Большую часть составят расходы на приобретение оборудования, на проектирование и строительно-монтажные работы, а также на клинические исследования и регистрацию лекарственных препаратов.В рамках проекта предусматривается строительство производственного корпуса площадью 6 тыс. кв. м, создание цеха опытного производства площадью 350 кв. м на базе имеющейся инфраструктуры предприятия, строительство автоматизированного склада. Начало выпуска препаратов намечено на 2020 год. На новом производстве будут работать 113 человек.