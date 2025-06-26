В Тюмени запустили новый цех по производству рабочих перчаток

В Тюмени запустили новый цех по производству рабочих перчатокСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Масштабное расширение производства состоялось на предприятии ООО «Фабрика рабочих перчаток» 26 июня в Тюмени. Новый производственный цех открыли на улице Щербакова. Инвестиции в развитие составили 50 млн рублей, из которых 13 млн предоставило Инвестиционное агентство Тюменской области в форме льготного займа. Если ранее предприятие выпускало около 500 тыс. пар перчаток в месяц, то после запуска нового цеха объемы производства вырастут до 750-800 тысяч пар в месяц. На производстве будет создано 14 новых рабочих мест.
Модернизация производства позволит не только увеличить объемы выпуска продукции, но и повысить ее качество. Предприятие продолжит выпускать широкий ассортимент перчаток различного назначения: от тонких — для работы с мелкими деталями до прочных — для тяжелых физических работ.
Новый цех позволит удовлетворять потребности клиентов, которые работают с предприятием уже более двенадцати лет.
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lapshin-89
26.06.2519:27:37