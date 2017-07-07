Новости судостроения

Аркульский судостроительно-ремонтный завод имени Кирова (г.Аркуль, Кировская обл.) сдал земснаряд «Прокамский» проекта RDB66.09 типа 5000ДФ (строительный № 7001).



(С) фото Иван Плеханов (http://fleetphoto.ru)

Проект земснаряда разработан ростовским ЦПКБ «Стапель».

Это уже второй построенный на Аркульском ССРЗ земснаряд этого проекта. Он был спущен на воду в июне 2016 года .

Параметры судна

Длина габаритная,м 79,13 Длина по КВЛ, м 69,9 Ширина, м 12 Высота борта, м 3,5 Осадка в грузу, м 1,85 Водоизмещение при осадке 1,85м, т 1206 Экипаж, чел 9 Производственный персонал, чел 3 Глубина разработки, м 4,0 — 30,0 Категория разрабатываемого грунта I-V Производительность насоса по ПГС, т/ч ≈1500 Класс РРР + О 2,0 А

Описание

Назначение земснаряда — разработка песчаных, песчанно-гравийных, гравийных карьеров, в том числе и отработанных карьеров, методом фрезерного и гидрорыхления.

ООО «ВВВ Яхты» (г.Белый Городок, Тверская обл.) сдала второе прогулочное судно-катамаран «Снигери-2» проекта 19.2509 (строительный №П-02).



(С) фото Pantikapey (http://fleetphoto.ru)

Строительство судна велось на мощностях «Белогородской судоверфи».

Технические характеристики:

Формула класса РРР Р1,2 Длина габритная (м) 25 Ширина габаритная (м) 9 Ширина конструктивная (м) 8.12 Водоизмещение (т) 129.1 Осадка ГВЛ (м) 1.376

ООО «Озерная Верфь» (Laky Verf, Шлиссельбург, Ленинградская обл.) в конце июня 2017 года спустило на воду очередной катер проекта 12М.

Сотрудников ООО «Озерная Верфь» поздравили руководители — генеральный директор Константин Бурьянов и технический директор Олег Кондрук.

Отец Владимир провел чин освящения судна.

Крестной мамой этого катера стала сотрудница компании Елена Ярутина, которая по традиции разбила бутылку с шампанским о борт судна.

Скоростной катер проекта 12М оснащен корпусом из алюминиевого сплава. Судно может эксплуатироваться на реках, озерах, водохранилищах, а также в прибрежных морских районах. Катер предназначен для обеспечения патрулирования поисково-спасательных, таможенных, природоохранных и других служб, несения дежурств в назначенных районах, участия в операциях специального назначения.

30 июня 2017 года на Международном военно-морском салоне состоялась передача заказчику ОАО «ЦС «Звездочка» служебно-разъездного катера «Катран», построенного АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева» и спроектированого АО «ЦМКБ «Алмаз». Это первый подобный проект, реализованный нижегородским бюро за пять лет.

«Катран» — рабоче-разъездной скоростной высокоманевренный катер широкого применения. Предназначен для обслуживания корабля носителя, находящегося на рейде. Способен развивать скорость до 32 узлов и рассчитан на 10 пассажиров. Катер оснащен оборудованием для обеспечения проведения водолазных работ. Кроме того, в конструкции катера реализованы технические решения, обеспечивающие безопасный спуск на воду и подъем его с экипажем и пассажирами на борт судна-носителя при волнении моря до 4-х баллов. ЦКБ планирует построить серию таких катеров.

«Этот совместный проект стал первой новинкой, переданной заказчику со времен распада Советского Союза. Это важный шаг на пути обновления нашего предприятия. Последние пять лет можно назвать годами возрождения ЦКБ после забвения 90-х. Сегодня мы не только возрождаем былые заслуги конструкторского бюро, но и создаем совершенно новые проекты. «Катран» — первое судно, изготовленное на нашем производстве после его полной модернизации. Несмотря на то, что оно создано по документации другого разработчика, его изготовление позволило отработать многие технологические процессы и навыки производства и монтажа различных судовых систем. Это было нужно для того, чтобы в будущем успешно реализовывать проекты любой сложности», — прокомментировал Сергей Геннадьевич Дементьев, генеральный директор АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева».

В июне на территории Курганской ТЭЦ был произведен шефмонтаж отгруженного в январе 2017 года земснаряда «Миасс 400/40» производства АО «Гидромеханизация» (г.Миас, Челябинская обл.) для ПАО «Курганская генерирующая компания».

После монтажа всего оборудования было сделано подключение, выполнены необходимые для электрооборудования настройки, выставлены параметры устройства плавного пуска. Произведен первый запуск и отработано несколько часов. Приемка работ прошла без замечаний. Параллельно с шефмонтажом велось обучение персонала ПАО «Курганской генерирующей компании».

Так, ещё на одном предприятии появилось новое подразделение гидромеханизированных работ для собственных нужд.

На судоверфи Морского историко-культурного центра «Полярный Одиссей» была спущена на воду копия старинной поморской лодьи «Пилигрим», построенная для Международного фонда кругосветных путешествий.

Для клуба «Полярный Одиссей» это не первый опыт. Среди выпущенных им в плаванье 37 различных парусных судов эта лодья, несмотря на 13-метровую длину и ширину в четыре с половиной метра, далеко не самая крупная. За два-три года «Пилигриму» предстоит обогнуть весь земной шар под командой известного путешественника Сергея Синельникова.

Источники:

http://fleetphoto.ru/ship/60912/

http://www.rivreg.ru/acti...D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8

http://lakyverf.com/html/news.html#12

http://www.ckbspk.ru/news/59/

https://ptzgovorit.ru/new...-pustil-po-miru-piligrima

https://gmhm.ru/about/new...neriruyushchaya-kompaniya