СЗ «Озерная верфь» сдал 2 катера проекта 15MJ

СЗ «Озерная верфь» сдал 2 катера проекта 15MJСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Главному управлению Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области переданы 2 современных многоцелевых скоростных катера проекта 15MJ.
Суда, построенные на судостроительном заводе «Озерная верфь» (Ленинградская область), вошли в состав транспортного подразделения ОМОН «Балтика» Росгвардии.
Скоростные катера с корпусом из морского алюминиево-магниевого сплава повысят возможности ОМОН «Балтика» при выполнении задач в акваториях Невы и Финского залива по обеспечению общественной безопасности в ходе проведения международных, культурных, спортивных и других массовых мероприятий в Санкт-Петербурге.
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27.06.2513:41:02