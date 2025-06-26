СЗ «Озерная верфь» сдал 2 катера проекта 15MJ

Главному управлению Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области переданы 2 современных многоцелевых скоростных катера проекта 15MJ.

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Суда, построенные на судостроительном заводе «Озерная верфь» (Ленинградская область), вошли в состав транспортного подразделения ОМОН «Балтика» Росгвардии.

© cdnstatic.rg.ru

Скоростные катера с корпусом из морского алюминиево-магниевого сплава повысят возможности ОМОН «Балтика» при выполнении задач в акваториях Невы и Финского залива по обеспечению общественной безопасности в ходе проведения международных, культурных, спортивных и других массовых мероприятий в Санкт-Петербурге.

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