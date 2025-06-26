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Katamaran 26 июня 2025, 17:00 391 Судостроение и судоходство

СЗ «Озерная верфь» сдал 2 катера проекта 15MJ

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Главному управлению Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области переданы 2 современных многоцелевых скоростных катера проекта 15MJ.

 © cdnstatic.rg.ru

Суда, построенные на судостроительном заводе «Озерная верфь» (Ленинградская область), вошли в состав транспортного подразделения ОМОН «Балтика» Росгвардии.

 © cdnstatic.rg.ru

Скоростные катера с корпусом из морского алюминиево-магниевого сплава повысят возможности ОМОН «Балтика» при выполнении задач в акваториях Невы и Финского залива по обеспечению общественной безопасности в ходе проведения международных, культурных, спортивных и других массовых мероприятий в Санкт-Петербурге.

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Источник: rg.ru

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Озерная верфь, Ленинградская область, катер, 15MJ
  • Нет аватара alexm
    27.06.2513:41:02

    Проект многоцелевых катеров 15MJ является модифицированным продолжением проектов 13М и 14М, главным отличием которого является установка водометных движителей.

    Катер оборудован дополнительным постом управления на площадке для кругового наблюдения, что позволяет управлять судном в условиях ограниченной видимости, а также просторной рубкой-салоном с навигационной системой управления и двумя каютами, где с комфортом могут разместиться:

    до 12 человек — в дневное время суток

    до 6 человек — ночью

    Двигатель: водомёт 2xVolvo Penta D6-435WJ

    #1302919
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