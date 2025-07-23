На СЗ «Озерная Верфь» спущен на воду патрульный катер «Орешек» проекта 15M

На судостроительном заводе «Озерная Верфь» (Ленинградская область) спущен на воду многоцелевой патрульный катер «Орешек» проекта 15MJ — 09.

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Торжественная церемония спуска судна состоялась в Шлиссельбурге. Заказчиком строительства выступило правительству Ленинградской области. Судно станет частью аварийно-спасательной службы региона и будет базироваться в Шлиссельбурге.

Длина катера составляет 15 метров, ширина — 4 метра, максимальная скорость — до 48 узлов. Судно разработано для проведения поисково-спасательных операций, но может использоваться и в других целях.

На борту установлено оборудование для подводных работ, включая водолазное снаряжение, подводные роботы, эхолоты, радионавигационные системы и средства тушения пожаров. Судно также оснащено пожарными помпами, что позволяет ему участвовать в ликвидации возгораний на воде.

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